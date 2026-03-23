Jochen Schropp packt über sein erstes Date nach Ehe-Aus aus

Jochen Schropp (47) hat nach dem endgültigen Ende seiner Ehe mit Norman wieder Lust auf Dating. Bei den Spa Awards sprach der Moderator jetzt offen über sein aktuelles Liebesleben und verriet, dass es ihm nach der Trennung "wirklich gut" geht. Der 47-Jährige fühlt sich bereit für etwas Neues und hat bereits erste Dating-Erfahrungen gesammelt. Im Gespräch mit Gala erklärte Jochen, wie er sich das Kennenlernen eines neuen Partners vorstellt und welche Eigenschaften dieser mitbringen sollte. Dabei machte er auch deutlich, dass er bestimmte Wege der Partnersuche für sich ausschließt.

Verkuppeln lassen möchte sich der Schauspieler nämlich nicht. Stattdessen würde Jochen einen neuen Mann lieber auf natürliche Weise im Alltag kennenlernen. Auch Instagram-Anfragen von Verehrern sind für ihn eher uninteressant, wie er im Interview verriet. Der TV-Star, der im März 2022 standesamtlich geheiratet hatte, sprach im September 2025 erstmals von einer "Trennung auf Zeit". Am Rande der Berlinale bestätigte er dann das endgültige Ehe-Aus mit Norman. Trotz dieser schwierigen Phase zeigt sich Jochen happy und optimistisch, was die Zukunft angeht.

Die Trennung verarbeitet der Moderator auch öffentlich: Mitte März startete Jochen mit seinem neuen wöchentlichen Videopodcast "Happy Life" bei Podimo, in dem er sich mit der Frage beschäftigt, was ein glückliches und erfülltes Leben ausmacht. Gemeinsam mit verschiedenen Gästen sowie Expertinnen und Experten spricht er dort über Themen wie Zufriedenheit, innere Balance und Alltagssorgen. Dabei bringt der 47-Jährige auch seine eigenen Erfahrungen aus der schweren Zeit nach der Trennung ein und teilt persönliche Einblicke in seinen Weg zurück ins Glück.

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Imago Jochen und Norman Schropp im Juni 2024 in Berlin

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Getty Images Jochen Schropp, 2019 in Metzingen

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Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im Januar 2024 in Südafrika