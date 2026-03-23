"Mr. & Mrs.": Dieter Wollny teilt private Hochzeitseinblicke

Dieter Wollny (67) hat nach seiner Hochzeit mit Marion einen privaten Einblick in den besonderen Tag gewährt. Der Ex-Mann von Silvia Wollny (61) postete auf Instagram ein romantisches Foto, auf dem die Hände des frisch vermählten Paares zu sehen sind. Die Aufnahme zeigt, wie Marions Hand auf Dieters liegt, während beide ihre Eheringe präsentieren. Die Ringe sind besonders gestaltet: Zur einen Hälfte aus Silber und zur anderen aus Gold gefertigt, wobei Marions Ring zusätzlich mit funkelnden Steinen besetzt ist. Im Vordergrund des Bildes ist auch der Brautstrauß zu sehen, der passend zum Hochzeitsoutfit aus weißen und rosafarbenen Rosen besteht.

Bei der Zeremonie trug Dieter einen schicken grauen Anzug, den er mit einer rosafarbenen Krawatte kombinierte. Seine Braut Marion erschien in einem knielangen, hellrosa Kleid mit Spitzenoberteil und locker fallendem Rock. Das Paar feierte die Vermählung bei strahlendem Wetter und harmonierte auch farblich perfekt miteinander. Der Rosenstrauß griff die zarten Rosa- und Weißtöne des Hochzeitsoutfits auf und rundete das Gesamtbild ab.

Die Hochzeit fand im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen statt, wo Dieter und Marion im kleinen Kreis ihre Liebe besiegelten. Der 67-Jährige hatte sich nach seiner gescheiterten Ehe mit der Reality-TV-Bekanntheit Silvia zurückgezogen und führt mittlerweile ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Mit Marion, die 50 Jahre alt ist, hat er seine neue große Liebe gefunden. Das Paar ist bereits seit mehreren Jahren zusammen, bevor sie sich nun das Jawort gaben.

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Hauter,Katrin / ActionPress Dieter Wollny, Ex-Mann von Silvia Wollny

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Instagram / dieterwollny59_official Dieter Wollny und seine Frau Marion bei ihrer Hochzeit, März 2026

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Instagram / dieterwollny59_official Dieter Wollny am Meer