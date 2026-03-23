Peter Andre verrät: Der Sänger hatte 1997 eine Nasen-OP

Peter Andre (53) hat seinen Fans jetzt ein Beauty-Geheimnis anvertraut, das bislang kaum jemandem bekannt war. In einem Instagram-Video verriet der Sänger, dass er sich 1997, nur zehn Tage vor dem Dreh zum Musikvideo seiner Single "All About Us", einer Nasen-OP unterzogen hatte. "Das ist etwas, das niemand weiß", kündigte der 53-Jährige die Enthüllung an. Während der Dreharbeiten zu dem Video, das er gemeinsam mit dem US-amerikanischen R&B-Star Montell Jordan aufnahm, musste Peter noch besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. "Ich hatte Tape auf meiner Nase, das ich vor jeder Szene abnehmen und danach wieder anbringen musste", berichtete er.

Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen bekannten Orten in Los Angeles statt, darunter Melrose Place und Pink's Hot Dogs, ein berühmter Hot-Dog-Stand. An dem Videodreh waren auch Tänzerinnen beteiligt, die zuvor mit Stars wie Missy Elliott (54) und Usher (47) gearbeitet hatten. Peter erinnerte sich daran, wie surreal die gesamte Erfahrung für ihn war. Trotz der frischen Operation fühlte sich der Musiker während der Aufnahmen selbstbewusster denn je. "Ich fühlte mich so sicher, als ich die Anzüge trug, weil ich diese große Nase nicht mehr hatte und mich wohlfühlte, aus allen Winkeln gefilmt zu werden", erklärte er seinen Followern.

Die Reaktionen der Fans auf Peters Geständnis fielen gemischt aus. Während einige seine Entscheidung unterstützten und kommentierten "Tolle Nasen-OP", zeigten sich andere nostalgisch und schrieben "Ich mochte deine alte Nase lieber" oder "Mit deiner Nase war nie etwas verkehrt". In der Vergangenheit hatte Peter bereits offen über seine Unsicherheiten gesprochen, die ihn zu dem Eingriff bewogen hatten. In einem Podcast mit Abbey Clancy (40) erzählte er, dass Mädchen, in die er verliebt war, abfällige Bemerkungen über seine Nase gemacht hatten. Für die Operation ging er mit einem Foto von Robert Downey Junior (60) aus dem Film "Only You" zu einem Schönheitschirurgen in Los Angeles. Der Arzt habe ihm zwar gesagt, er sei "kein Zauberer", aber er könne seine Nase deutlich verbessern. "In dem Moment, als die Operation vorbei war, fühlte ich eine gewisse Erleichterung", gestand Peter.

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Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

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Getty Images Peter Andre bei den Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023 in London

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Getty Images Peter Andre beim Auftritt beim V Festival 2010 in Chelmsford