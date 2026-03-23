Ryan Gosling bereut seine sogenannte "La La Hand"

Eva Mendes (52) hat auf Instagram ein amüsantes Detail aus der Vergangenheit ihres langjährigen Partners Ryan Gosling (45) geteilt, das bei vielen Fans für Lacher sorgte. Die Schauspielerin postete das berühmte Poster zum Film "La La Land", auf dem Ryan und seine Co-Star Emma Stone (37) in den Hollywood Hills tanzen. Dabei fällt ein besonderes Detail auf: Ryans Hand endet auf dem Plakat abrupt am Handgelenk, die Silhouette führt nicht bis zu den Fingerspitzen durch. "Eines von Ryans großen Bedauern ist seine La La Hand auf diesem Poster", schrieb Eva zu dem Bild. In einem weiteren Video zeigte sie, wie der Schauspieler die ikonische Pose nachstellt und damit endlich "die Dinge richtigstellen" möchte, wie sie erklärte.

Die Fans zeigten sich begeistert von dem seltenen privaten Einblick in das Leben des Paares, das seine Beziehung normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Viele reagierten mit lachenden Emojis auf den Post. Einige Nutzer kommentierten auch, dass Ryan selbst keine Social-Media-Accounts hat und Eva daher für ihn postet. Erst vor Kurzem hatten die beiden einen seltenen gemeinsamen Auftritt in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51). Zu Ehren von Evas 51. Geburtstag holte Ryan sie auf die Bühne, sang ihr "Happy Birthday" vor und bekam von ihr als Dankeschön einen Kuss, sehr zur Freude des Publikums.

Ryan und Eva, die zwei gemeinsame Töchter namens Esmeralda und Amada haben, halten ihr Familienleben normalerweise streng privat. In Interviews haben beide jedoch gelegentlich über ihre Kinder gesprochen. So verriet Ryan kürzlich gegenüber dem Magazin People, dass seine Töchter ihm beim Üben seiner Texte für seinen neuen Film "Project Hail Mary" geholfen haben. Die Mädchen hätten mehrere Schnittversionen des Films gesehen und ihm zahlreiche Anmerkungen gegeben. "Sie sind im Grunde die einzigen Kritiker, die mir wichtig sind, und sie sind sehr kritisch und sehr ehrlich", erzählte der Schauspieler über seine beiden Töchter.

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

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Landmark Media Press and Picture Emma Stone und Ryan Gosling in "La La Land"

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012