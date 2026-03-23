Nominiertenkarte: "Promis unter Palmen"-Star muss gehen

Drama bei Promis unter Palmen: In Folge sechs muss Eric Stehfest (36) völlig überraschend die Koffer packen. Nach einem verlorenen Spiel stehen eigentlich Edith Stehfest (30) und Maurice Dziwak (27) zur Wahl – doch weil Dilara Kruse Eric bereits vorab per Nominierten-Karte auf die Abschussliste gesetzt hat, findet sich der Schauspieler plötzlich selbst mitten im Rauswahl-Chaos wieder. Noch bevor die Stimmen fallen, erklärt der 36-Jährige: "Dass jetzt niemand unbedingt Maurice nehmen wird, ist mir schon klar und deswegen wird das jetzt eine Entscheidung zwischen Edith und mir werden." Am Ende sind es die prominenten Mitbewohner, die mit ihren emotionalen Begründungen für einen regelrechten Knall in der Villa sorgen.

Zunächst stimmt Dilara gegen Eric. Sie erklärt, seine Noch-Ehefrau solle nach ihrer Rückkehr in die Villa ihre zweite Chance bekommen und er sei einfach zu starke Konkurrenz: "Du bist eine sehr, sehr starke Person. Ich möchte hier gewinnen, ihr seid zu zweit und du bist der stärkste Gegner." Gina-Lisa Lohfink (39) entscheidet sich dagegen für Edith als Rauswurfkandidatin – weil sie darauf setzt, dass Eric so weiter für seine Frau und die Kinder um den Sieg kämpfen kann. Dann wird Fitnessinfluencer Kevin Wolter zum Zünglein an der Waage. Obwohl er mit dem ehemaligen GZSZ-Darsteller vereinbart hatte, bei der Rauswahl gegen seine Noch-Frau zu stimmen, wendet er sich nun doch gegen seinen Verbündeten. Kevin wirft ihm vor, einen großen "Fehler" begangen und sich entgegen ihrer Abmachung zum Einzelkämpfer entwickelt zu haben. Zudem habe er von mehreren Seiten gehört, er wolle ihn eigentlich längst loswerden. Mit seiner Stimme besiegelt der Bodybuilder Erics Aus und zwingt ihn, die Heimreise anzutreten.

Besonders heftig trifft die Entscheidung Gina-Lisa, die nach Erics Exit fassungslos ist und sagt, Kevin habe seinem Mitstreiter das gegebene Wort gebrochen. Der Soap-Star verlässt daraufhin wortkarg die Villa und verzichtet sogar auf einen Abschied von Edith. Für die Zuschauer ist dieser Moment auch deshalb brisant, weil Eric zuvor als eine der dominierenden Figuren im Spiel gegolten hatte und bei der vorherigen Rauswahl als Teamkapitän mit seiner doppelten Stimme den Rauswurf von Menderes Bağci (41) entschieden hatte. Nun erlebt ausgerechnet der einstige Strippenzieher selbst, wie es ist, bei "Promis unter Palmen" zum Spielball von Allianzen, Enttäuschungen und gebrochenen Versprechen zu werden. Hinter ihm bleiben Edith und die übrigen Mitstreiter zurück, die sich ohne den einstigen Teamchef neu sortieren müssen – sowohl strategisch als auch im zwischenmenschlichen Miteinander in der Villa.

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

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Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Oktober 2024