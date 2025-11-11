Neue "Harry Potter"-Serie: HBO räumt mit Gerüchten auf

Schon vor ihrem Start im Jahr 2027 sorgt die geplante Harry Potter-Serie des Senders HBO für viel Aufregung und Spekulationen. Eine besonders hartnäckige Behauptung, die in Foren und britischen Medien kursierte, wurde dem Magazin Deadline zufolge nun vom Sender dementiert: In der Serie soll es keine Erzählerstimme geben. Ursprünglich wurde gemunkelt, der britische Schauspieler Tom Turner sei als Sprecher vorgesehen. Doch HBO-Quellen haben diese Gerüchte widerlegt und machten deutlich, dass diese Rolle nicht Teil des Konzepts sei.

Die Dreharbeiten zur magischen Serie finden seit Monaten in Großbritannien statt, und die Besetzung für das ikonische Trio sowie weitere wichtige Charaktere steht bereits fest. Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle des titelgebenden Zauberers Harry Potter, während Alastair Stout und Arabella Stanton als Ron Weasley und Hermine Granger an seiner Seite stehen werden. Auch bekannte Gesichter wie Nick Frost (53) als Rubeus Hagrid, John Lithgow (80) als Albus Dumbledore, Paapa Essiedu als Severus Snape und Janet McTeer als Professor McGonagall sind Teil der Produktion.

In Foren tauschen sich Fans darüber aus, wie sich die frischen Gesichter anfühlen und ob die Chemie der drei Hauptdarsteller zündet. Viele erinnern sich an ihre eigenen ersten Begegnungen mit den Büchern oder an nächtliche Kinopremieren mit Freunden, Zauberschals und selbst gebastelten Zauberstäben. Die Rückkehr nach Hogwarts wird so auch zu einer Reise in gemeinsame Erinnerungen – ein Projekt, das für viele nicht nur Fantasy ist, sondern ein Stück Jugend, das man mit Geschwistern, Clique oder der ersten großen Liebe geteilt hat.

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

Instagram / bucksrailcentre Die Dampflokomotive der "Harry Potter"-Serie, Buckinghamshire Railway Centre