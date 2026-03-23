"Weiblicher Oli P.": Stefan Raab zieht über Shirin David her

Stefan Raab (59) teilt wieder aus – diesmal gegen die Hamburger Rapperin Shirin David (30). In seiner RTL-Show nimmt der Moderator die brandneue Netflix-Dokumentation über die Künstlerin aufs Korn und zeigt seinem Studiopublikum eine Szene, die ihn offenbar nicht mehr loslässt. In dem Clip ist Shirin im Tonstudio zu sehen – sie arbeitet gerade mit Kopfhörern an einem Song, sodass ihr Gesang für die Zuschauer ohne den dazugehörigen Beat zu hören ist. Genau diesen Ausschnitt seziert Stefan in seinem Stand-up-Part und zieht schließlich einen bitteren Vergleich: In seinen Ohren klinge Shirin wie "der weibliche Oli P.", der einst mit Hits wie "Flugzeuge im Bauch" berühmt wurde.

Die Netflix-Dokumentation "Barbara – Becoming Shirin David" erschien Mitte März auf der Streaming-Plattform und sorgte seitdem für Diskussionen. Nach einem Produktionsneustart und über einem Jahr Verspätung steht der Film nun in etlichen Sprachen zur Verfügung. Stefan hatte sich in der Vergangenheit bereits an der bekannten Doku über Haftbefehl (40) abgearbeitet, damals allerdings den Hype um den Film genutzt, ohne sich offen über den Rapper lustig zu machen. Bei Shirin wählt er nun eine deutlich direktere Schiene und betont ironisch, ihre Musik sei ein "absoluter Hochgenuss für die Ohren".

In der ersten Woche schaffte es Shirins neue Doku durchgehend unter die Top 3-Filme auf Netflix, mit einem kurzen Ausflug auf Platz 1. Das Interesse an dem Film über die Sängerin scheint nach wie vor groß, auch wenn die Reaktionen gespalten sind. Während einige Zuschauer den Einblick in Shirins Leben schätzen, kritisieren andere auf Instagram, dass der Film zu kontrolliert wirke und die Privatperson Barbara zu wenig zeige. Auch Rap-Kollegin Loredana zog zuletzt ein vernichtendes Fazit und sprach von einer "oberflächlichen, ekelhaften Welt", die in der Doku dargestellt werde.

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Collage: IMAGO / Eventflash, Instagram / shirindavid Collage: Stefan Raab und Shirin David

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RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025