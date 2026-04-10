Arbeiten Shirin David und AK Ausserkontrolle an neuem Song?

AK Ausserkontrolle sorgt derzeit für reichlich Spekulationen unter seinen Fans. Der Rapper postete am 6. April auf seinem Instagram-Account ein mysteriöses Foto, das ihn am Steuer eines Autos zeigt – neben ihm sitzt eine Frau, deren Gesicht verpixelt wurde. Dazu kündigte AK den neuen Song "Lass dich nicht blicken" an, der am 17. April erscheinen soll. In der Bildunterschrift ließ er seine Follower jedoch im Unklaren, wer bei dem Track als Feature zu hören sein wird. Er schrieb lediglich: "Feat.???". Doch ein Detail lässt aufhorchen: Shirin David (30) selbst hat den Beitrag kommentiert, ohne jedoch zu verraten, ob sie tatsächlich an dem Song beteiligt ist.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter AKs Post scheinen sich die meisten Anhänger bereits sicher zu sein: "Shirin ist zurück", heißt es dort mehrfach. Die Rapperin hat sich seit 2025 nicht mehr mit neuer Musik zu Wort gemeldet, weshalb die Aussicht auf ein mögliches Feature bei vielen für große Vorfreude sorgt. Ob es sich bei der verpixelten Frau auf dem Foto tatsächlich um Shirin handelt, bleibt allerdings weiterhin offen – offiziell bestätigt wurde bislang nichts.

Zuletzt machte Shirin vor allem mit ihrer Netflix-Dokumentation "Barbara – Becoming Shirin David" von sich reden, die seit Mitte März auf der Streaming-Plattform zu sehen ist. Der Film, der einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen Künstlerin werfen sollte, spaltete allerdings die Zuschauer. Während die Doku die Charts stürmte, hagelte es gleichzeitig Kritik von Fans, die sich mehr Tiefgang und weniger Perfektion gewünscht hätten. Viele fragten sich, ob Shirin mit einem möglichen neuen Feature nun eine neue musikalische Ära einleiten könnte.

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Collage: Instagram / shirindavid, Instagram / akausserkontrolle Collage: Shirin David und AK Ausserkontrolle

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Instagram / akausserkontrolle AK Ausserkontrolle und eine unbekannte Frau im Auto, April 2026

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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