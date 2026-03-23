Zendaya entfacht Hochzeitsgerüchte mit geheimnisvollem Ring

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) heizen die Spekulationen um eine mögliche Hochzeit weiter an. Kürzlich zeigte sich die Schauspielerin erstmals seit den Gerüchten über eine heimliche Trauung mit ihrem Partner in Los Angeles, als die beiden gemeinsam mit Freunden zum Abendessen gingen. Dabei fiel besonders auf: Zendaya trug einen schlichten goldenen Ring, während ihr auffälliger Verlobungsring mit 5,2 Karat, den sie erstmals im Januar 2025 bei den Golden Globes präsentiert hatte, fehlte. Das Paar wirkte entspannt und gut gelaunt, während sie auf dem Parkplatz mit Kindern plauderten. Für den lässigen Abend wählte Zendaya ein schwarzes Langarmshirt, eine weiße fließende Hose und Ballerinas, Tom setzte auf ein gestreiftes T-Shirt, Jeans und einen beigen Hut.

Die Hochzeitsgerüchte waren Anfang März ins Rollen gekommen, als Zendayas langjähriger Stylist und Freund Law Roach bei den SAG Actors Awards gegenüber Access Hollywood behauptete: "Die Hochzeit ist bereits passiert. Ihr habt sie verpasst." In der gleichen Woche befeuerte die Schauspielerin die Spekulationen zusätzlich, als sie bei einem Fotoshooting für ihren neuen Film "The Drama" mit Robert Pattinson (39) einen goldenen Ehering trug. Bei den Essence Black Women in Hollywood Awards am 12. März zeigte sie ebenfalls ihren Ring in die Kamera, als Schauspielerin Marsai Martin sie um ein "Signal" zur Wahrheit der Gerüchte bat.

Trotz der anhaltenden Aufregung hält sich Zendaya bedeckt und hat bisher weder eine Bestätigung noch ein Dementi abgegeben. Bei einem Auftritt in der Show "Jimmy Kimmel Live!" spielte sie die Angelegenheit locker herunter und scherzte auf die Frage nach ihrer Hochzeit: "Ich habe davon nichts mitbekommen." Sie stellte allerdings klar, dass im Internet kursierende KI-generierte Fotos ihrer angeblichen Hochzeit mit Tom nicht echt seien. Tom, der am Mittwoch bei der Veranstaltung zum Release des "Spider-Man: Brand New Day"-Trailers am Empire State Building in New York gesichtet wurde, trug dabei keinen Ehering.

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Getty Images Zendaya und Robert Pattinson backstage bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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Instagram / heroemaniaco KI-Fotoreihe von Tom Holland und Zendaya geht im Netz viral, März 2026.