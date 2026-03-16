Zendayas goldener Ring bei Oscars: Heirat mit Tom Holland?

Zendaya Coleman (29) sorgte bei den Oscars 2026 für wilde Spekulationen um ihren Beziehungsstatus. Die Schauspielerin trat am 15. März zusammen mit ihrem "The Drama"-Co-Star Robert Pattinson (39) auf die Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles, um den Preis für die beste Regie zu überreichen. Dabei trug sie ein schulterfreies, schokoladenbraunes Bodenkleid und funkelnden Schmuck – doch alle Augen richteten sich auf ihre linke Hand. Neben ihrem Verlobungsring mit Diamanten zeigte Zendaya einen schmalen goldenen Ring, der wie ein Ehering aussah. Die Gerüchte um eine geheime Hochzeit mit ihrem Verlobten Tom Holland (29) waren damit wieder angefacht, nachdem ihr langjähriger Stylist Law Roach zuvor bei den Actor Awards am 1. März behauptet hatte, die beiden hätten bereits geheiratet.

Gegenüber Access Hollywood hatte Law erklärt: "Die Hochzeit ist bereits passiert. Ihr habt sie verpasst." Auf die Frage, ob er die Hochzeit bestätigen könne, wich er später bei den Oscars aus und lenkte das Gespräch auf Chanel-Schuhe um. "Wissen Sie was? Ich wollte wirklich diese Chanel-Schuhe haben, die neulich rausgekommen sind, aber ich habe es nicht rechtzeitig in den Laden geschafft. Also hoffentlich kann ich sie noch bekommen", sagte er im Interview mit Etalk. Weder Zendaya noch Tom haben sich öffentlich zu ihrem Ehestatus geäußert. Die Schauspielerin hatte ihre Verlobung Ende 2024 bei den Golden Globes 2025 auf verspielte Weise verkündet, indem sie mit ihrem Verlobungsring erschien.

Zendaya und Tom kennen sich seit ihren gemeinsamen Spider-Man-Dreharbeiten und gelten seit Jahren als eines der beliebtesten jungen Paare in Hollywood. Ihre Beziehung halten die Schauspielerin und der Brite jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und geben Einblicke meist nur über gemeinsame Auftritte oder kleine Anekdoten in Interviews. Bei der Premiere ihres neuen Liebesdramas setzt Zendaya verstärkt auf Braut-Vibes, etwa mit einem Vintage-Kleid aus dem Jahr 1987, das ursprünglich für Whitney Houston (†48) entworfen wurde. Auch bei den Black Women in Hollywood Awards wird das Thema Hochzeit humorvoll aufgegriffen, als Moderatorin Marsai Martin sie auf der Bühne nach "T & Z Forever"-Handtüchern fragt – Zendaya reagiert lachend, bleibt aber bei ihrem Kurs, Privates nicht offen zu kommentieren. Umso genauer achten Fans nun auf jedes Stylingdetail des Paares – vor allem auf den goldenen Ring an Zendayas Hand.

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Getty Images Zendaya und Robert Pattinson backstage bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021