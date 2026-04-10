Streit bleibt: Zendaya und Sydney werden keine Freunde mehr

Die frostige Stimmung zwischen Zendaya (29) und Sydney Sweeney (28) war bei der Euphoria-Premiere beinahe greifbar. Auch wenn die beiden Schauspielerinnen einen souveränen und professionellen Auftritt hinlegten, gab es kaum Interaktion. Hintergrund soll ein heftiger Streit hinter den Kulissen der Serie sein. "Während der Dreharbeiten wurden sie größtenteils voneinander ferngehalten", erzählt ein Insider gegenüber Yahoo! Entertainment. Auch innerhalb der Handlung von "Euphoria" sollen die beiden so wenig wie möglich Überschneidungen haben, damit sie nicht gemeinsam vor der Kamera stehen müssen. "Aber die Feindseligkeiten zwischen ihnen belasten die Promotion der Serie", so die Quelle weiter.

Ein Hauptgrund für den Streit soll Zendayas angeblich privilegierte Position am Set sein. Die US-Amerikanerin hat wohl eine enge Beziehung zu Showrunner Sam Levinson. Das soll Sydney die Arbeit an "Euphoria" erschwert haben – ihre Szenen seien oft intensiver und somit auch schwieriger zu drehen. Darüber hinaus scheint die "The Housemaid"-Darstellerin Zendayas Erfolg in Hollywood kritisch gegenüberzustehen. Ihrer Ansicht nach habe sie mehr kämpfen müssen, um groß rauszukommen – ihre Kollegin habe es leichter gehabt. Eine schwierige Aussage, die sicher bei Zendaya nicht gut auskam. Frieden ist zwischen ihr und Sydney aktuell wohl kaum in Sicht. "Dieser Kampf könnte sich Jahrzehnte hinziehen", ist der Insider sicher.

Das ist nicht der erste Streit, der zwischen Sydney und Zendaya ausbricht. Auch die politischen Ansichten der beiden sollen einen tiefen Graben geschaffen haben. Während Sydney den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump (79) leidenschaftlich unterstützt, gehört Zendaya zu seinen härtesten Kritikern. Zudem geriet Sydney mit ihrer Werbekampagne für den Jeans-Hersteller American Eagle und dem darin verwendeten, fragwürdigen Wortspiel in die Kritik. Während die 28-Jährige also für ihre Kooperationen und Ansichten kritisch betrachtet wird, gilt Zendaya als absoluter Fan-Liebling – eine Differenz, die das Verhältnis der beiden belastet haben kann. Und das, obwohl sie zu Beginn von "Euphoria" eine innige Freundschaft aufgebaut haben.

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Blanca Cruz / AFP via Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Zendaya und Sydney Sweeney

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Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, 2025

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Getty Images Zendaya und Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" in Los Angeles, Juni 2019