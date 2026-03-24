Bauchgefühl wird teuer: WWM-Kandidat verliert hohen Gewinn

Philipp Elsner erlebte am Montagabend bei Wer wird Millionär? eine bittere Niederlage. Der 49-Jährige aus Hamburg, der mittlerweile in Berlin lebt und dort als Bandcoach für Kinder und Jugendliche arbeitet, hatte sich vorgenommen, bei Günther Jauch (69) die Million zu gewinnen. Doch trotz des Einsatzes von gleich vier Jokern endete sein Quizversuch mit einem dramatischen Absturz, wie t-online berichtet. Während er die ersten Fragen noch schnell und souverän meistern konnte, sollte ihn später eine Frage zu deutschen Auswanderern in Europa zu Fall bringen.

Bereits bei der 8.000-Euro-Frage kam der Kandidat ins Straucheln. Es ging darum, wie das Wort "genau" laut Duden korrekt geschrieben wird. Das Publikum war sich uneinig, 61 Prozent stimmten für "akurat" mit einem K, 35 Prozent für "akkurat" mit zwei K. Philipp entschied sich gegen die Mehrheit und vertraute seinem eigenen Gefühl – mit Erfolg, denn "akkurat" war die richtige Antwort. Bei der 32.000-Euro-Frage zum beliebtesten Auswanderungsland deutscher Staatsbürger in Europa im Jahr 2024 setzte er zunächst den 50:50-Joker ein, der ausgerechnet Spanien und die Schweiz übrig ließ. Sein Telefonjoker konnte in den 30 Sekunden keine klare Antwort geben, der Zusatzjoker aus dem Publikum tippte auf Spanien. Philipp folgte diesem Rat – doch die richtige Antwort wäre die Schweiz gewesen, wo 2024 über 320.000 Deutsche lebten.

Trotz der herben Enttäuschung zeigte sich Philipp gelassen. "Tja, so isses", kommentierte er seinen Rückfall auf die 500 Euro und bot sich schmunzelnd für das "Loser-Special" von "Wer wird Millionär?" an. Die Entscheidung, mit vier statt den üblichen drei Jokern anzutreten, stellte sich als Fehler heraus – hätte er die Sicherheitsvariante mit drei Jokern gewählt, wären ihm 16.000 Euro sicher geblieben. Vielleicht hätte Philipp von der Joker-Strategie profitieren können, die vor Kurzem ein Mathe-Professor bei "Wer wird Millionär?" vorgestellt hat.

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator