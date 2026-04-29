Tatsächlich: Ariana Grandes neues Album kommt schon im Juli

Ariana Grande (32) macht die Spekulationen endlich zur Gewissheit: Die Sängerin hat ihr neues Studioalbum mit dem Titel "Petal" auf Instagram angekündigt – und das erscheint schon am 31. Juli. Wie unter anderem Republic Records bestätigt, kommt die Platte über das Label in die Läden und Streamingportale. Ariana selbst war dabei nicht nur die Stimme hinter den Songs, sondern hat das Album gemeinsam mit Hitproduzent ILYA als Executive Producer betreut und mitgeschrieben. Fans müssen sich also nur noch wenige Monate gedulden, bis die neue Musik der Popqueen offiziell zu hören ist.

Zum Sound von "Petal" gibt Ariana bereits einen ersten Hinweis. Das Werk werde von dem Bild einer Blüte inspiriert, die sich ihren Weg durch etwas Hartes und Kaltes bahnt und trotzdem voller Leben ist. Damit scheint die Musikerin sowohl persönlich als auch kreativ an die Themen ihres letzten Albums "Eternal Sunshine" anzuknüpfen, das 2024 erschien und später noch eine Deluxe-Version mit dem Namen "Brighter Days Ahead" bekam. Bestellt werden kann "Petal" ab sofort in mehreren Varianten: als digitale Version, als klassische CD, als Kassette sowie als reguläre LP – dazu kommt eine exklusive Sonderpressung, die über ihren offiziellen Onlineshop erhältlich ist.

Während "Petal" bereits auf dem Weg ist, steht Ariana mitten in der "Eternal Sunshine"-Tour, mit der sie in diesem Sommer große Arenen in Nordamerika und Großbritannien bespielt. In dem Podcast "Good Hang" erklärte sie dazu, dass diese Reihe von Konzerten für längere Zeit etwas Besonderes bleiben könnte: Ariana sprach dort von einer Art letztem großen Hurra und betonte, wie dankbar sie für diese Gelegenheit sei.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

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Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2026