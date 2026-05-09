Oh, là, là: Hier knutscht Romeo Beckham mit Freundin Kim

Romeo Beckham (23) hat jetzt ein inniges Foto mit seiner Freundin Kim Turnbull auf Instagram geteilt. Auf dem Schnappschuss lehnt sich das Model eng an ihn, die beiden tauschen einen zärtlichen Kuss aus und wirken dabei sehr vertraut. Nur wenige Tage zuvor hatte Romeo sein großes Met-Gala-Debüt in New York gefeiert, wo er zunächst alleine über den roten Teppich lief. Wie die Daily Mail berichtet, erschien er später zur legendären Saint-Laurent-Afterparty allerdings in Begleitung von Kim – und zeigt nun auch online, wie glücklich die beiden aktuell miteinander sind.

Romeo und Kim blicken bereits auf eine bewegte Liebesgeschichte zurück. Die beiden sollen sich Ende 2024 kennengelernt und verliebt haben, sich jedoch nach wenigen Monaten im Juni 2025 wieder getrennt haben. Im Oktober desselben Jahres folgte dann das überraschende Liebes-Comeback. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit und geben ihren Fans regelmäßig kleine Einblicke in ihre Beziehung. Unter dem aktuellen Turtel-Foto sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche begeisterte Kommentare.

Im Hintergrund bleibt jedoch weiterhin ein belastender Familienkonflikt bestehen. Romeos Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) hatte sich Anfang des Jahres in einem deutlichen Statement öffentlich von seinen Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) sowie seinen Geschwistern distanziert. Er warf der Familie vor, die "Brand Beckham" stehe für sie immer im Vordergrund. Victoria reagierte darauf kürzlich im Podcast "Aspire": "Ich glaube, es war die Außenwelt, die wirklich über 'Brand Beckham' gesprochen hat", betonte sie und stellte klar: "So haben wir das selbst nie gesehen."

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Kim Turnbull, 2026

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Kim, Februar 2025

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026