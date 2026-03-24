Enrique Iglesias' Partnerin Anna strahlt nach der Geburt

Anna Kournikova (44) hat sich jetzt erstmals nach der Geburt ihres vierten Kindes in der Öffentlichkeit gezeigt. Die ehemalige Tennisspielerin war gemeinsam mit ihrem Partner Enrique Iglesias (50) und den drei älteren Kindern Lucy, Nicholas und Mary im Tidal Cove Wasserpark in Miami unterwegs, wo die Familie einen Tag im Freien während der Frühlingsferien verbrachte. Die 44-Jährige präsentierte sich dabei in Topform und trug schwarze sportliche Minishorts, die ihre langen Beine betonten. Dazu kombinierte sie ein langärmeliges weißes Shirt, eine schwarze Sonnenbrille und helle Sandalen, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen. Ihre blonden Haare hatte Anna zu einem lässigen Pferdeschwanz hochgebunden.

Der überraschende Auftritt erfolgte drei Monate, nachdem Anna und Enrique ihren Sohn Romeo zur Welt gebracht hatten. Die Geburt hatte das Paar im Dezember 2025 mit einem Foto des Neugeborenen im Krankenhaus auf Social Media bekanntgegeben, den Namen jedoch erst später verraten. Kurz darauf postete Anna auch ein Bild ihrer drei älteren Kinder mit dem kleinen Romeo. Die Familie lebt in einem luxuriösen Anwesen in Miami, das sie 2013 für 23 Millionen Euro erworben haben. Das Haus verfügt über einen privaten Tennisplatz, einen Pool und knapp fünf Meter hohe Sicherheitsmauern.

Erst kürzlich sprach Enrique mit dem Magazin Hola! darüber, wie sehr er sein Leben als vierfacher Vater genießt. "Ich bin in entspannter Stimmung, zu Hause, mit den Kindern, und ich genieße es, sie zur Schule bringen zu können und sie wachsen zu sehen", verriet der Sänger. Er wolle so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern verbringen, da sie so schnell wachsen würden. Der "Hero"-Interpret befindet sich derzeit auf einer Pause von seiner Welttournee und wird am 2. Mai in Mexiko wieder auf die Bühne zurückkehren. Anna und Enrique sind seit 2001 ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu seinem Musikvideo "Escape" kennengelernt hatten. Die beiden haben nie geheiratet, da ihnen die formelle Bindung nicht wichtig ist.

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Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova bei den Sony Ericsson Open in Florida

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Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias' Baby im Dezember 2025

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Instagram / annakournikova Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025

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