Endlich: So heißt Enrique Iglesias und Annas viertes Baby

Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) haben endlich den Namen ihres vierten Kindes verraten. Die ehemalige Tennisspielerin teilte am Donnerstag ein seltenes Familienfoto auf Instagram, auf dem alle vier Kinder des Paares zu sehen sind. Das erst drei Monate alte Baby sitzt auf dem Schoß von Schwester Mary, während die achtjährigen Zwillinge Lucy und Nicholas daneben posieren. Die Aufnahme entstand offenbar auf einem Boot in Miami. In der Bildunterschrift lüftete Anna das Geheimnis um den Namen ihres Sohnes und schrieb: "Lucy+Nicolas+Mary+Romeo." Damit machte die 44-Jährige öffentlich, dass der Kleine Romeo heißt.

Die Fans der beiden Stars zeigten sich begeistert von der Namensoffenbarung und füllten die Kommentarspalte mit Lob. Viele hoben dabei die Verbindung zum klassischen Shakespeare-Stück "Romeo und Julia" hervor. "Romeo, ein wunderschöner Name für deinen Sohn, ich bin froh, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, ihn kennenzulernen", schrieb ein Fan. Andere kommentierten: "Wunderschöner Name für ein wunderschönes Baby!" und "Romeo Iglesias, was für ein schöner Name". Anna hatte im Dezember vergangenen Jahres die Geburt des vierten Kindes auf Social Media verkündet, allerdings zunächst weder Geschlecht noch Namen des Babys preisgegeben.

Anna und Enrique sind seit 2001 ein Paar, nachdem sie sich am Set des Musikvideos zu seinem Hit "Escape" kennengelernt hatten. Die gebürtige Russin und der spanische Sänger halten ihr Privatleben normalerweise streng unter Verschluss und teilen nur selten Einblicke in ihren Familienalltag. Anna war in den 1990er-Jahren eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der Welt und erreichte Platz acht der Weltrangliste. Ihr letztes Spiel bestritt sie im Mai 2003 im Alter von nur 21 Jahren, nachdem sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Im Doppel feierte sie gemeinsam mit Martina Hingis (45) größere Erfolge und gewann 1999 und 2002 die Doppelkonkurrenz bei den Australian Open.

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Imago Enrique Iglesias und Anna Kournikova im September 2003

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Instagram / enriqueiglesias Anna Kournikova mit ihren vier Kindern, März 2026

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Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern Nicholas, Lucy und Mary