Enrique Iglesias: Seltenes Familienfoto mit Anna und Kids

Enrique Iglesias (50) hat seine Fans mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben überrascht. Der Sänger, der sein Familienleben sonst streng von der Öffentlichkeit fernhält, teilte nun ein herzerwärmendes Foto seiner vier Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern Zeit auf einem Boot verbringen, auf Instagram. Auf dem Bild, das vor der Kulisse des glitzernden blauen Wassers entstand, sind die Geschwister eng aneinander gekuschelt zu sehen, während sie lächelnd in die Kamera blicken. Die ältere Tochter Lucy hält dabei das jüngste Geschwisterkind im Arm, während Tochter Mary entspannt auf der Rückenlehne des Sitzes liegt und gelassen für das Foto posiert. Fans zeigten sich begeistert von dem seltenen Schnappschuss und kommentierten vor allem, wie groß die Kinder inzwischen geworden sind.

Enrique ist mit der Mutter seiner Kinder, der ehemaligen Tennisspielerin Anna Kournikova (44), bereits seit 24 Jahren zusammen. Das Paar wurde 2017 erstmals Eltern, als die Zwillinge Nicholas und Lucy zur Welt kamen. Im Januar 2020 folgte Tochter Mary, und am 17. Dezember 2025 machte Kind Nummer vier die Familie komplett. Den Namen des Jüngsten haben die beiden bislang noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Schon Ende Dezember hatte Anna das erste Bild aller vier Kinder auf Instagram geteilt und sie als ihr "Sonnenschein" bezeichnet. Beide Stars legen großen Wert darauf, ihre Kinder aus dem Rampenlicht zu halten, weshalb solche Momente für Fans besonders wertvoll sind.

Trotz jahrelanger Spekulationen über eine mögliche heimliche Hochzeit haben Enrique und Anna nie geheiratet. "Ich werde nie heiraten", sagte Anna bereits 2008 gegenüber dem Magazin People. Enrique erklärte später, dass er nicht glaube, dass ein Stück Papier einen Unterschied mache, und führte dies auch auf seine eigenen Erfahrungen mit geschiedenen Eltern zurück. "Was einen Unterschied macht, ist, dass man ein guter Elternteil ist", so der Sänger. Die Familie lebt in einem 26 Millionen Dollar (umgerechnet 22.608.695 Euro) teuren Anwesen in Miami, Florida, das über einen eigenen Tennisplatz und Blick auf die Biscayne Bay verfügt. Für zusätzliche Privatsphäre sorgt eine knapp fünf Meter hohe Mauer, die das Grundstück umgibt.

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Getty Images Enrique Iglesias, Musiker

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Instagram / enriqueiglesias Anna Kournikova mit ihren vier Kindern, März 2026

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Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern Nicholas, Lucy und Mary