"Hannah Montana"-Haus in Malibu zum 20. Jubiläum geöffnet

Zum 20. Jubiläum von Hannah Montana wird für Fans ein echter Serientraum wahr: In Malibu öffnet das berühmte Strandhaus aus der Disney-Show seine Türen – und zwar nicht nur für Führungen, sondern für echte Übernachtungen. Wie Airbnb jetzt bekannt gibt, können Anhänger der Kultserie im April in genau jenem Haus einchecken, in dem Miley Stewart in der Serie ihr Doppelleben zwischen Schule und Popstar-Dasein meisterte. Das Anwesen liegt direkt an der kalifornischen Küste, bietet Platz für bis zu vier Gäste pro Nacht und kommt mit allem, was das Fanherz höherschlagen lässt – inklusive dem legendären, glitzernden Kleiderschrank von Hannah.

Drinnen wartet ein nostalgischer Trip in die TV-Welt: Gäste können sich durch die Styles probieren, Karaoke zu ihren liebsten Hannah-Songs singen und so die Bühne im Wohnzimmer erobern. Draußen lockt der typische Malibu-Vibe mit Balkonblick aufs Meer und einem Strandzugang direkt hinter dem Garten – nur wenige Schritte trennen die Gäste vom Pazifik. Insgesamt werden zwischen dem 6. und 16. April zehn einzelne Aufenthalte von jeweils einer Nacht angeboten. Die Übernachtungen selbst sind kostenlos, die An- und Abreise müssen die Besucher allerdings aus eigener Tasche zahlen. Buchungsanfragen sind ab dem 26. März um 15:00 Uhr deutscher Zeit über airbnb.com/hannahmontana möglich. Parallel dazu läuft das "Hannah Montana 20th Anniversary Special" ab heute auf Disney+ und Hulu und sorgt für zusätzlichen Jubiläums-Nachschub auf den Bildschirmen.

Für Miley Cyrus (33) ist der große Rückblick auf ihre Serienfigur ein weiterer nostalgischer Meilenstein. Die Sängerin hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr die Rolle der Miley Stewart ihr Leben geprägt hat – und dass sie dem Kapitel Hannah Montana mit einem Augenzwinkern und viel Zuneigung begegnet. Auch rund um das Jubiläum mischt die Musikerin selbst kräftig mit: Das neue Special geht auf ihre Initiative zurück und spiegelt ihre enge Verbindung zu der Figur wider, mit der sie als Teenager weltberühmt wurde. Privat setzt Miley neben der großen Bühne inzwischen stärker auf ausgewählte Projekte und pflegt enge Bande zu Menschen, die sie seit diesen frühen Karrierejahren begleiten – allen voran ihre Patentante Dolly Parton (80), zu der sie bis heute ein besonders vertrautes Verhältnis hat.

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ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana

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Der Cast von "Hannah Montana"

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Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei einer Performanceim Februar 2019