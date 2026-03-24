Silvia Wollny warnt vor der Verwendung des Namens "Wollny"

Mitten im öffentlichen Streit mit Schwiegersohn Servet Özbek spricht Silvia Wollny (61) auf Instagram ein überraschendes Machtwort: Am Dienstagvormittag veröffentlichte die Reality-TV-Mama einen Post, in dem sie den Nachnamen "Wollny" ausdrücklich als "marken- sowie namensrechtlich geschützt" bezeichnet und vor einer unautorisierten Nutzung warnt. "Wir weisen darauf hin, dass der Name 'Wollny' in direktem Zusammenhang mit Silvia Wollny steht", schreibt sie und fügt hinzu, dass für kommerzielle Aktionen weltweit ihre ausdrückliche Genehmigung nötig sei. Mit ihrem scharfen Ton und der unmissverständlichen Aufforderung, die unrechtmäßige Nutzung künftig zu unterlassen, heizt die Zwölffach-Mama mitten in der laufenden Familienkrise neue Spekulationen an – viele fragen sich nun, an wen sich Silvias eindringlicher Appell genau richtet.

In dem Beitrag macht die TV-Bekanntheit deutlich, dass sie die Bezeichnung "Wollny" als Marke der Familie versteht und daher rechtliche Grenzen dringlichst beachtet werden müssen. Wer den Namen etwa für Kooperationen, Produkte oder sonstige geschäftliche Projekte nutzt, müsse sich zuvor grünes Licht holen – sonst wolle sie dagegen vorgehen. Besonders brisant: Parallel dazu stehen ihre Tochter Loredana Wollny (22) und deren Ehemann Servet im Rampenlicht, weil sie einen Neuanfang fernab des gewohnten Familienumfelds ankündigen. Jüngst hatte Loredana beklagt, dass ihr schon als Kind vermittelt worden sei, keinen eigenen Weg gehen zu dürfen. Gleichzeitig hatte Silvia in Bezug auf die RTLZWEI-Sendung Die Wollnys bereits angedeutet, dass es zu Ausstiegen kommen könnte, bei denen es sich offenbar um Loredana und Servet handeln soll. Vor diesem Hintergrund lesen viele Fans den neuen Post als mögliche Botschaft an einzelne Familienmitglieder – auch wenn Silvia im Text keine Namen nennt.

Die deutliche Warnung reiht sich ein in eine Phase, in der Silvia immer wieder öffentlich Stellung bezieht. Schon vor Kurzem hatte sich die 61-Jährige gegen Vorwürfe von Servet gewehrt und klargemacht, dass sie sich Anschuldigungen nicht gefallen lassen will. Für die Follower entsteht so das Bild einer Familie, in der private Spannungen und geschäftliche Fragen eng ineinandergreifen: Während Silvia ihren Namen und damit auch das gemeinschaftliche TV-Label schützen möchte, suchen einzelne Kinder wie Loredana sichtbar nach mehr Eigenständigkeit. Wie die Wollnys diese Mischung aus Familienbande, Sendungserfolg und persönlichen Konflikten künftig ausbalancieren werden, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Silvia Wollny im Mai 2022 in Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, Servet und Leyla bei "Die Wollnys"