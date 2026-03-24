Herzogin Meghan bricht ihr Versprechen an die Queen (†96)

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) stehen kurz vor ihrer umstrittenen Reise nach Australien, die Mitte April stattfinden soll. Das Paar wird zum ersten Mal seit über sieben Jahren nach Down Under zurückkehren und sowohl Sydney als auch Melbourne besuchen, wo verschiedene philanthropische Termine auf dem Programm stehen. Doch die Reise sorgt bereits im Vorfeld für Kritik: Royal-Autor Tom Bower (†86), der ein neues Buch über die Sussexes mit dem Titel "Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family" verfasst hat, bezeichnete die Tour gegenüber dem Magazin Daily Telegraph als "schäbig" und warf Meghan vor, mit der Reise ein Versprechen an die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) zu brechen. "Meghan macht das fürs Geld, das ist ziemlich schäbig. Sie vermarktet ihr Königshaus-Dasein, was ich für ziemlich armselig halte, weil sie der Queen versprochen hatte, das nicht zu tun", erklärte Bower.

Während ihres Aufenthalts werden Harry und Meghan getrennte Termine wahrnehmen. Die Herzogin wird als Ehrengast bei einem "Mädchenwochenende" in Sydney auftreten, bei dem sie über den Verlauf des "außergewöhnlichen Wochenendes" sprechen wird. Dazu gehört auch ein großes Galadinner, bei dem VIP-Ticketinhaber die Möglichkeit haben, sich mit Meghan fotografieren zu lassen. Die Preise für die Veranstaltung sorgten für Aufsehen: Tickets beginnen bei umgerechnet über eintausendvierhundert Pfund und beinhalten die Unterkunft in einem Strandhotel in Sydney sowie den Zugang zu drei Tagen voller Events, darunter Yoga- und Meditationssitzungen sowie eine Disco-Party. Harry wird derweil beim InterEdge Summit in Melbourne über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz sprechen. Die Eintrittskarten für den Gipfel starten bei über eintausendfünfzig Pfund.

Neben den öffentlichen Auftritten nutzt Meghan die Reise offenbar auch, um ihre Lifestyle-Marke As Ever in Australien zu etablieren. Laut Berichten der Zeitung The Times hat die Herzogin die Marke bereits im vergangenen Jahr beim australischen Amt für geistiges Eigentum in verschiedenen Kategorien schützen lassen, darunter Kosmetika, Düfte, Gewürze sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke. Die Markenanmeldung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Australienreise noch in Planung war. Bisher ist As Ever nur in Amerika erhältlich, doch Meghan hatte bereits angedeutet, dass sie das Unternehmen weltweit ausbauen möchte. Harry und Meghan hatten Australien zuletzt 2018 gemeinsam besucht, als sie noch aktive Mitglieder der königlichen Familie waren.

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Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth im Juni 2018

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Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

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Imago Prinz Harry und Meghan Markle beenden ihre Australienreise und steigen in Sydney ins Flugzeug nach Neuseeland, 28. Oktober 2018