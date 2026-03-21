Würde Miley Cyrus die Super-Bowl-Halbzeitshow machen?

Miley Cyrus (33) hat sich jetzt zu einem möglichen Auftritt bei der Halbzeitshow des Super Bowls geäußert und dabei offen über die Herausforderung gesprochen, die eine solche Performance mit sich bringen würde. In einem Interview mit dem Magazin Variety wurde die Sängerin gefragt, ob sie ein Angebot für die begehrte Show annehmen würde, nachdem es im vergangenen Jahr bereits Gerüchte über einen möglichen Auftritt gegeben hatte. "Ich finde, der Super Bowl erzeugt immer einen zu hohen Druck", erklärte Miley. Sie müsse "mental daran arbeiten", dass es nicht um den Super Bowl gehe, denn sonst denke man unweigerlich daran, dass Millionen von Menschen zuschauen und es sich um das meistgesehene Ereignis der Welt handele.

Trotz ihrer Bedenken schloss die Musikerin einen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow nicht vollständig aus. Sie könne sich die Performance vorstellen, allerdings nur unter einer bestimmten Bedingung. "Wenn ich einen Weg fände, es genau so zu gestalten wie das 'Hannahversary' – eine Reise durch die Diskografie, bei der ich jedes Lied, jede Ära so wertschätze, wie sie ist –, dann glaube ich, dass ich das in mir selbst finden könnte", sagte Miley gegenüber Variety. Mit einem ähnlichen Ansatz wie bei ihrem bevorstehenden Disney-Plus-Special könnte sie den Druck besser bewältigen.

Das "Hannah Montana 20th Anniversary Special" ist ab dem 24. März bei Disney Plus verfügbar und markiert eine emotionale Rückkehr zu Mileys Wurzeln, wie Gala berichtet. "Ich wollte Hannah nicht modern interpretieren", erklärte die Sängerin über das Special. Sie habe den Stil bewahren wollen: "Aber jetzt trägt Hannah eben auch Gucci." Die Rückkehr zu ihren blonden Hannah-Montana-Wurzeln habe sich "wie nach Hause kommen angefühlt", verriet Miley. Ob die Fans irgendwann Miley und Hannah auf der Super-Bowl-Bühne sehen werden, bleibt also noch offen.

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Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025