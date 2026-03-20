Wie Billy Ray Cyrus Tochter Miley als Kinderstar beschützte

Miley Cyrus (33) blickt auf ihre Zeit als Kinderstar zurück und erinnert sich dankbar daran, wie sehr ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) sie damals beschützt hat. Die heute 33-Jährige erzählte in einem Gespräch mit Variety, dass ihr Vater während der Dreharbeiten zu Hannah Montana jeden einzelnen Tag am Set gewesen sei. "Es gab nichts, das hätte passieren können, ohne dass er davon gewusst hätte", betonte die Sängerin. Sie sei niemals allein in ihrer Garderobe gewesen, versicherte Miley und hob damit hervor, wie präsent Billy Ray während ihrer Kindheit im Rampenlicht war.

Die "Plastic Hearts"-Interpretin lobte ihre Eltern außerdem dafür, dass sie sie niemals zum Ruhm gedrängt hätten, um die Familie finanziell abzusichern. "Bei vielen dieser Kinder wollen die Eltern es mehr als sie selbst, oder die Kinder werden für das gesamte Einkommen der Familie verantwortlich", erklärte Miley. Das sei bei ihr nie der Fall gewesen. "Jeder Cent, den ich verdient habe, ging auf mein Bankkonto, weil meine Eltern gut waren", so die Sängerin. Die Unterstützung ihrer Eltern Billy Ray und Tish Cyrus (58) sei bedingungslos gewesen.

Die harmonische Stimmung zwischen Miley und ihrem Vater kommt fast ein Jahr, nachdem sich die beiden nach einem jahrelangen Familienzerwürfnis versöhnt haben. Im vergangenen Mai hatte der 64-jährige Country-Sänger öffentlich erklärt, wie stolz er auf seine Tochter sei, und von einer bevorstehenden vollständigen Heilung gesprochen. Vier Monate später widmete Miley ihm ihre Ballade "Secrets" und erklärte im Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", dass sie ihrem Vater signalisieren wollte, dass er sich ihr sicher genug fühlen könne, um schwierige Dinge anzusprechen. "Ich wollte durchbrechen und einfach sagen: 'Ich bin hier. Du bist hier. Lass uns damit anfangen, eine gute Zeit miteinander zu haben'", beschrieb sie ihren Versöhnungsansatz. Nun sind Billy Ray und Tish gemeinsam mit ihrer Tochter im "Hannah Montana 20th Anniversary Special" zu sehen, das am 24. März auf Disney+ erscheint.

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Getty / Dia Dipasupil, Getty / Bryan Steffy Collage: Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus

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Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus, 2008

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Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025