Expertenrat: Eugenie und Beatrice sollten ihre Titel ablegen

Prinzessin Eugenie (36) steht rund um ihren Geburtstag im Zentrum einer heiklen Debatte: Gemeinsam mit Prinzessin Beatrice (37) soll sie nach Ansicht einer Expertin über den Verzicht auf Titel und Royalprivilegien nachdenken. Wie Jennie Bond im Mirror erklärt, wächst der Druck auf die York-Schwestern spürbar. Hintergrund sind monatelange Schlagzeilen um ihre Eltern Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) sowie deren Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). In Großbritannien wird nun diskutiert, welche Rolle Eugenie und Beatrice künftig innerhalb der Königsfamilie einnehmen könnten.

Jennie wird deutlich: "Sowohl Eugenie als auch Beatrice spüren sicherlich den Druck der Schlagzeilen, die sich nun gegen sie richten. Daher bezweifle ich, dass sie diesen Geburtstag besonders groß feiern möchte", sagte sie dem Mirror. Und weiter: "Ich bin sicher, die Schwestern sind eine große Stütze füreinander. Persönlich denke ich, es wäre klug von ihnen, zu besprechen, ob sie ihre Titel aufgeben, ihre Wohltätigkeitsorganisationen und jegliche öffentliche Arbeit aufgeben und einfach ihr Leben als glücklich verheiratete Frauen mit Kindern und Karrieren weiterführen sollten. Das wäre vielleicht für alle Beteiligten einfacher."

Zugleich soll der Skandal auch das Privatleben der beiden Prinzessinnen belasten. Wie die Daily Mail berichtete, sah sich Jack Brooksbank (40) mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Eine nahestehende Quelle verriet, sein "Ehrenkodex" habe es ihm verboten, Andrew und Sarah "komplett im Stich zu lassen". Trotzdem habe er betont, dass seine Loyalität in erster Linie Eugenie und den gemeinsamen Kindern gelte. Der Geschäftsmann soll nach den Enthüllungen große Sorgen um seinen eigenen Ruf gehabt haben. "Das Letzte, was er jetzt braucht, ist, dass der Epstein-Skandal auch sein Image beschädigt", erklärte ein Vertrauter. Auch in der Ehe von Beatrice kriselte es laut Insidern zuletzt. Freunde sollen beobachtet haben, dass die Stimmung zwischen ihr und Edoardo Mapelli Mozzi (42) angespannt gewesen sei: "Zwischen ihnen läuft es schon seit Längerem nicht mehr so ​​gut."

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson