Nach Kontaktabbruch: Miley Cyrus & Papa Billy wieder vereint

Miley Cyrus (33) und ihr Vater Billy Ray Cyrus (64) sind nun wieder vereint – und das nach Jahren, in denen es zwischen den beiden offenbar Spannungen gab. Anlass für die Versöhnung ist das 20-jährige Jubiläum der Disney-Serie Hannah Montana, in der Miley und Billy Ray einst gemeinsam vor der Kamera standen. Wie Mirror berichtet, sind die beiden nun zusammen in einem Special zu sehen, das vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde und exklusive Interviews sowie bisher unveröffentlichtes Material aus der Show enthält. In einem emotionalen Teaser, den Billy Ray auf Instagram teilte, sieht man Vater und Tochter bei ihrem legendären Hüft-Handschlag: "20 Jahre später und Miley kennt den alten Handschlag-Trick immer noch", schrieb der Musiker dazu.

Dass die beiden nun wieder gemeinsam auftreten, dürfte für viele Fans eine Überraschung sein. Nach der Trennung von Mileys Mutter Tish Cyrus (58) im Jahr 2022 war immer wieder über einen Bruch innerhalb der Familie spekuliert worden. Bei den Grammys 2024 ließ Miley dann ihren Vater in ihrer Dankesrede aus, obwohl sie dort mit ihrem Hit "Flowers" groß abräumte. Später erklärte die Musikerin auf Instagram, dass ihr Verhältnis zu Billy Ray nicht immer einfach gewesen sei: "Mein Vater und ich hatten im Laufe der Jahre unsere Schwierigkeiten. Jetzt, in meinen Dreißigern, hat meine Familie für mich oberste Priorität." Sie sei froh, dass Brücken gebaut worden seien und die Zeit viel geheilt habe. "Ich bin dankbar für die Gesundheit und Liebe, die meine Familie erfüllt", schrieb die Sängerin.

Miley und Billy Ray standen von 2006 bis 2011 gemeinsam für "Hannah Montana" vor der Kamera. In der Serie spielte Billy Ray eine fiktionalisierte Version seiner selbst – einen Country-Star, der seine Karriere aufgab, um seine Kinder großzuziehen und die Karriere seiner Tochter zu managen. Miley verkörperte die Hauptrolle Miley Stewart, ein Highschool-Mädchen mit einem Doppelleben als weltberühmter Popstar. Lange versuchte die 33-Jährige, das brave Image abzulegen, doch mittlerweile blickt sie mit Stolz auf ihre Zeit bei Disney zurück. Fans dürfen sich jetzt auf ein exklusives Special bei Disney+ freuen, das am 24. März veröffentlicht wird. Moderiert wird das besondere Wiedersehen von Podcasterin Alex Cooper (31), die für "Call Her Daddy" bekannt ist.

Getty / Dia Dipasupil, Getty / Bryan Steffy Collage: Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus

ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006

Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus im April 2009