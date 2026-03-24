Orlando Bloom (49) soll in Bikini-Model (28) verliebt sein

Orlando Bloom (49) hat offenbar sein Herz an ein Model verloren. Der Schauspieler soll seit mehreren Monaten eine Beziehung mit Luisa Laemmel führen. Die beiden treffen sich laut The Sun bereits seit Monaten heimlich und verbrachten erst vor Kurzem einen romantischen Kurzurlaub in der Schweiz. Während der Reise logierte das frisch verliebte Paar in einer luxuriösen Suite im Dolder Grand in Zürich, wo eine Nacht bis zu umgerechnet 15.000 Euro kosten kann. Mit dabei war auch Orlandos Hund Biggie Smalls, ein Zwergpudel. Anschließend soll das Paar das Wochenende im Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock am Vierwaldstättersee verbracht haben, wo Orlando auch einige von Luisas Freunden und Familienmitgliedern kennengelernt haben soll.

Eine Quelle verriet The Sun, dass zwischen den beiden eine echte Verbindung bestehe, auch wenn die Distanz eine Herausforderung darstelle. "Orlando und Luisa treffen sich seit mehreren Monaten heimlich. Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden", erklärte der Insider. Da Orlando in Los Angeles lebt und die 28-jährige Schweizerin in New York wohnt, könnten sie sich nicht ständig sehen. "Aber sie stehen ständig in Kontakt, und zwischen ihnen knistert es wirklich", so die Quelle weiter. Die Beziehung scheint also trotz der räumlichen Distanz gut zu funktionieren.

Die beiden wurden erstmals Anfang Februar Arm in Arm beim Super Bowl im Levi's Stadium in Santa Clara gesichtet, wo sie einen gemeinsamen Abend mit Stars wie Jamie Foxx (58) verbrachten. Luisa arbeitet als Model für bekannte Marken wie Calvin Klein und postete Fotos von dem Event auf ihrem Instagram-Profil. Orlando war zuvor neun Jahre lang mit Sängerin Katy Perry (41) zusammen, mit der er die fünfjährige Tochter Daisy hat. Die beiden trennten sich im vergangenen Jahr. Katy ist mittlerweile in einer Beziehung mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), der zuvor 18 Jahre lang mit Grégoire verheiratet war, bevor sich das Paar 2023 trennte.

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Imago Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / luisalaemmel Luisa Lämmel, Model

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler