Miley Cyrus gesteht: Kiffer-Zeiten machten TV-Dialoge schwer

Miley Cyrus (33) hat nun enthüllt, dass sie sich nicht mehr an bestimmte Dialoge aus "Hannah Montana: Der Film" erinnern kann. Bei dem Ratespiel von Variety sollte die Sängerin Zitate aus der erfolgreichen Disney-Serie erraten, doch bei einer bestimmten Zeile aus dem Film von 2009 tappte sie völlig im Dunkeln. "Ich muss wohl in meiner Kiffer-Ära gewesen sein. Was ist das?", scherzte sie, nachdem sie die Zeile "Hannah bedeutet mir alles" nicht zuordnen konnte. Die heute 33-Jährige war gerade einmal 15 Jahre alt, als der Film gedreht wurde, und gibt damit einen ungewöhnlich offenen Einblick in ihre damalige Zeit als Disney-Star.

In dem Interview rätselte Miley zunächst, ob die Zeile möglicherweise aus der letzten Folge der Serie stammen könnte oder von ihrer Figur Miley Stewart vor der großen Enthüllung gesprochen wurde, bevor Hannah den Song "The Climb" singt. Als sie schließlich aufgeben musste, machte sie den Witz über ihre damalige Kifferphase. Die Schauspielerin hat bereits in der Vergangenheit offen über ihren früheren Drogenkonsum gesprochen. In einem Auftritt in der "Tonight Show" im Jahr 2017 gestand sie gegenüber Jimmy Fallon (51): "Ich war bei deinen Shows immer sehr stoned."

Heute lebt Miley allerdings komplett nüchtern. Sie hörte 2017 mit dem Kiffen auf und stellte 2020 auch das Trinken ein. In einem Interview mit Apple Music 1 im Mai vergangenen Jahres schwärmte sie davon, wie sehr die Entscheidung ihr Leben verändert hat: "Die Nüchternheit ist wie mein Gott. Ich brauche sie, ich lebe dafür. Sie hat mein gesamtes Leben verändert", erklärte sie. Anlässlich des 20. Jubiläums von "Hannah Montana" wird die Sängerin am 24. März in einem Special zu sehen sein. Miley betonte kürzlich in einem Interview mit Variety, dass sie sich für ihre Disney-Vergangenheit nicht schäme und lieber alle Teile ihrer bisherigen Karriere in ihre heutige Identität integrieren wolle, anstatt etwas davon zurückzulassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana

Anzeige Anzeige

Miley Cyrus bei der Premiere zu "Hannah Monata: Der Film" in Paris, 2009