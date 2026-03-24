Justin Timberlake stimmt Herausgabe der Verhaftungsvideos zu

Justin Timberlake (45) wagt den nächsten Schritt nach seinem Trunkenheit-am-Steuer-Drama: Der Sänger hat der Veröffentlichung der Bodycam-Aufnahmen seiner Verhaftung zugestimmt, wenn auch nur in zensierter Form. Wie das Magazin People berichtet, sieht Justin die nun am 20. März veröffentlichte, geschwärzte Version der Videos als "beste Alternative", nachdem er die Aufnahmen zuvor komplett unter Verschluss halten wollte. Der Clip zeigt Szenen seiner Festnahme im Juni 2024 im New Yorker Ort Sag Harbor, als der Musiker nach einem Restaurantbesuch kontrolliert und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen wurde – ein Ereignis, das auch seine Frau Jessica Biel (44) schwer getroffen haben soll.

Laut einem Insider wollte Justin die Bodycam-Bilder zunächst mit allen juristischen Mitteln blockieren. In einer Eingabe beim Supreme Court in Suffolk County argumentierte er, die unzensierte Veröffentlichung würde seine Privatsphäre verletzen und seinem Ruf schaden. Nach Gesprächen mit der Polizei von Sag Harbor und den zuständigen Behörden einigte er sich schließlich darauf, eine bearbeitete Version zu akzeptieren, die bestimmte Szenen ausspart und laut den Gerichtsunterlagen "keine ungerechtfertigte Verletzung der Privatsphäre" mehr darstellen soll. People zufolge hofft der Musiker nun, dass die Veröffentlichung das Kapitel endgültig abschließt: "Er hofft, dass diese Veröffentlichung dem Ganzen einen letzten Schlusspunkt setzt", zitiert das Magazin eine Quelle aus seinem Umfeld.

Für Justin und Jessica war der Vorfall ein Einschnitt im gemeinsamen Alltag. Der Insider erklärte gegenüber People, die Festnahme sei "ein Schock für sein System und für Jessica" gewesen, doch das Paar habe intensiv darüber gesprochen und das Thema für sich abgehakt. Die Schauspielerin, mit der Justin zwei Söhne großzieht, konzentriert sich dem Bericht nach vor allem auf das Familienleben und nimmt berufliche Projekte nur ausgewählt an. Eine weitere Quelle schildert, Jessica stehe hinter ihrem Mann, sei aber "nicht glücklich" über die Situation und mache ihm auch klar, wenn sie von Entscheidungen enttäuscht ist. Bereits in den Gerichtsunterlagen war von einem "äußerst verletzlichen Zustand" des Sängers bei der Verhaftung die Rede – nun zeigt sich, dass es vor allem im privaten Umfeld darum geht, mit genau dieser Verletzlichkeit umzugehen und den Fokus wieder auf Familie und Alltag zu lenken.

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Imago Justin Timberlake spricht nach einer Gerichtsanhörung in Sag Harbor zu den Medien im September 2024

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Imago Justin Timberlakes Polizeifoto nach seiner Festnahme in Sag Harbor wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss

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Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023