Jessica Biel ist am Limit wegen Justins Verhaftungsvideos

Justin Timberlake (45) sorgt mit seiner Alkoholfahrt erneut für heftige Schlagzeilen – und für Jessica Biel (44) wird eine der unangenehmsten Nächte ihrer Ehe jetzt wieder hochgeholt. Anlass ist die Veröffentlichung des Bodycam-Videos der Polizei aus Sag Harbor, das seine Festnahme im Juni 2024 zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie der Sänger den Alkoholtest beklagt und sich bei den Beamten beschwert, er werde "wie ein Krimineller" behandelt. Laut Daily Mail soll die Schauspielerin die erneute öffentliche Zurschaustellung extrem belasten. "Es gibt nur so viel, womit sie zurechtkommen kann", verriet ein Insider. "Justin hat sie fast bis zum Äußersten getrieben."

Das Verhaftungsvideo ist nur ein weiteres Kapitel in einer ganzen Reihe von Situationen, die die Ehe der beiden in den vergangenen Jahren ins Wanken gebracht haben sollen. Bereits 2019 musste Jessica zusehen, wie Fotos von Justin und seiner Kollegin Alisha Wainwright (36) aus einer Bar in New Orleans um die Welt gingen – damals entschuldigte sich der Musiker öffentlich bei seiner Frau und sprach von einem "starken Fehlurteil", nachdem er zu viel getrunken habe. Später kamen Spott über seine Klagen zum anstrengenden "24-Stunden-Elternsein" in der Pandemie dazu sowie Negativschlagzeilen rund um seine frühere Beziehung zu Britney Spears (44). Hinzu kamen noch Probleme auf seiner "Forget Tomorrow World Tour" mit abgesagten Shows und enttäuschten Fans sowie seine Lyme-Borreliose-Diagnose, die ihn eigenen Worten nach körperlich und mental stark getroffen hat.

Gleichzeitig betonen Quellen, dass trotz aller Krisen noch immer viel Zuneigung zwischen Jessica und Justin herrsche und beide an der Ehe festhalten wollen. Der Sänger soll Freunden zufolge alles daransetzen, seine Frau nicht zu verlieren, und eher in einer schwierigen Beziehung bleiben, als die Familie mit den Söhnen Silas und Phineas aufzugeben. In Interviews hebt Jessica immer wieder ihre gemeinsame Zeit in Montana hervor, wo die vier im abgeschirmten Yellowstone Club wohnen, Ski fahren gehen und die Berge genießen. Zu Justins 45. Geburtstag widmete sie ihm einen liebevollen Social-Media-Post und nannte ihn bei einer Awardshow "meinen wahren Original". Auch jetzt, da er nach der Einigung mit den Behörden die Veröffentlichung der zensierten Festnahmevideos akzeptiert hat, rücken laut Insidern gemeinsame Familienmomente noch stärker in den Fokus – ein Thema, das auch dann wichtig bleiben dürfte, falls sich Gerüchte um eine mögliche NSYNC-Reunion konkretisieren, die Justin erneut lange von Zuhause wegholen könnte.

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Getty Images Jessica Biel bei der Met Gala 2024

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Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

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Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake