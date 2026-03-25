Getrennt trotz Baby: Kathi Wagener teilt emotionale Worte

Katharina Wagener (30) teilt nun sehr persönliche Einblicke in ihr Familienleben nach der Trennung von Kevin Yanik (27). Obwohl die beiden aktuell ihr drittes Kind erwarten, leben sie nicht mehr zusammen. Die Situation fällt der 30-Jährigen schwer, besonders weil sie sich immer ein ganz bestimmtes Familienmodell gewünscht hat. "Für mich war Familie immer dieses Bild von Mama, Papa und Kindern unter einem Dach", schreibt sie auf Instagram. Dass das Leben nun einen anderen Weg eingeschlagen hat, macht Kathi spürbar traurig.

"Es macht mich traurig, meinen kleinen Engeln nicht genau die Familie bieten zu können, die ich mir, seit ich ein kleines Kind bin, für sie erträumt habe", gesteht sie offen. Trotz der Trennung bemüht sich Katharina, ihren Kindern ein liebevolles Zuhause zu bieten. Sie betont, dass Familie vor allem aus Verantwortung, Liebe und Fürsorge besteht. Jeder Tag soll genutzt werden, um den drei Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu schenken.

Bereits vor zwei Monaten sprach die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde ganz offen über den Moment, in dem Kevin die gemeinsame Wohnung verließ. "Ja, wir hatten Probleme, ja, wir hatten Streit, und ja, das Thema zwei Wohnungen stand im Raum. Aber dass er den Auszug wirklich konkret und sofort umsetzt, wusste ich nicht", erklärte sie ehrlich. Dass es in ihrer Beziehung schon länger Spannungen gab, verschwieg die Reality-TV-Bekanntheit nicht. Beide hätten eigene Probleme mitgebracht und sich zeitweise nicht gutgetan.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener gibt ein Schwangerschafts-Update