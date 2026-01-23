Kam Kevins Auszug wirklich überraschend für Kathi Wagener?

Katharina Wagener (30) öffnet erneut ihr Herz und spricht über den Moment, in dem ihre Beziehung zu Kevin Yanik (27) endgültig zerbrach. Die Are You The One?-Stars hatten gerade erst öffentlich gemacht, dass sie ihr drittes gemeinsames Baby erwarten – da packte Kevin plötzlich seine Sachen und zog aus der gemeinsamen Wohnung aus. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde möchte ein Follower wissen, ob das Liebes-Aus für Katharina wirklich so überraschend kam. Sie erklärt: "Ja, wir hatten Probleme, ja, wir hatten Streit, und ja, das Thema zwei Wohnungen stand im Raum. Aber dass er den Auszug wirklich konkret und sofort umsetzt, wusste ich nicht." Am Tag des Auszugs habe sie Anzeichen wie Fragen nach Pfannen und einem großen Kochtopf nicht ernst genommen und sogar darüber gescherzt – am Abend brachte sie ihm noch Essen mit, in der Hoffnung auf Ruhe. Stattdessen erfuhr sie im Treppenhaus vom vollzogenen Umzug.

Die Influencerin schildert, dass Trennung und Zukunft der Beziehung bereits Wochen vor dem Auszug immer wieder Thema gewesen seien. Es habe nicht an Gefühlen gefehlt, sondern daran, dass beide eigene Probleme in die Beziehung eingebracht und sich zeitweise nicht gutgetan hätten. Rund zwei Wochen vor Kevins Auszug habe er von einer teuren Wohnung gesprochen. Katharina habe darauf kritisch reagiert, auch wegen seiner Schulden, und vorgeschlagen, er solle vorübergehend zu seiner Mutter ziehen – was Kevin offenbar als Rauswurf empfand, obwohl es so nicht gemeint gewesen sei. "Es stimmt, dass es Abende gab, an denen ich gesagt habe, er solle nicht wiederkommen – zum Beispiel, wenn er alkoholisiert war oder wir sehr stark gestritten haben und ich einfach Ruhe brauchte. [...] Trotzdem hatte ich nie das Empfinden oder den Willen, ihn aktiv oder endgültig aus der Wohnung rauswerfen zu wollen – schon allein, weil ich schwanger bin", erklärt sie.

Bereits zuvor hatte Katharina öffentlich gemacht, dass die Trennung von Kevin sie vor besondere Herausforderungen stellt, nicht zuletzt durch die emotionale Belastung während der laufenden Schwangerschaft. In einer Fragerunde vor rund zwei Wochen sprach sie von den Veränderungen, die sie bei Kevin wahrnimmt, und davon, wie schwer ihr dieser Wandel persönlich zu schaffen macht. "Ob das generell so ist oder nur mir gegenüber, kann ich nicht sagen. Mir gegenüber ist er auf jeden Fall ein anderer Mensch – ich sehe ihn und erkenne ihn teilweise nicht wieder", stellte sie ehrlich klar. Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, diese Veränderungen ausgerechnet in der Schwangerschaft mitzuerleben, denn: "Ich trage gerade sein Baby in mir."

Kevin Yanik und Katharina Wagener, Mai 2025

Katharina Wagener und Kevin Yanik, März 2022

Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025