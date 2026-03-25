Gönnt Christina Grass ihrem Ex Marco Cerullo die neue Liebe?

Christina Grass (37) hat sich in einer Instagram-Fragerunde zu der neuen Beziehung ihres Ex-Verlobten Marco Cerullo (37) geäußert. Ein neugieriger Fan wollte von der TV-Bekanntheit wissen, wie es ihr damit geht, dass Marco nun eine neue Frau an seiner Seite hat. Die 37-Jährige machte deutlich, dass sie damit kein Problem hat und antwortete: "Mir geht's gut damit! Wir sind seit zwei Jahren getrennt und ich habe schon nach Prominent getrennt gesagt, dass ich ihm nur das Beste wünsche – inklusive einer Frau an seiner Seite."

Dann fand sie noch einige lobende Worte für die neue Partnerin ihres Ex. "Dass er jetzt jemanden gefunden hat, freut mich für ihn. Ich finde, sie wirkt total sympathisch. Habe den beiden auch alles Gute gewünscht", erklärte die Reality-Darstellerin und stellte ganz nachdrücklich klar: "Und für alle, die es gerne noch deutlicher brauchen (weil einem ja ohnehin immer gerne das Wort im Mund umgedreht wird): Emotional – und ich sag's jetzt ganz klar – juckt mich das null."

Bereits vor zwei Wochen zeigte sich Christina in einem Interview mit Promiflash ganz entspannt, als sie nach der neuen Partnerin ihres Ex gefragt wurde. "Ich freue mich, wenn ich sie kennenlerne. Ich bin da auch ganz offen. Ich bin auch keine eifersüchtige Ex-Ziege oder so", betonte die TV-Bekanntheit damals und ließ damit keinen Zweifel an ihrer lockeren Haltung. Auch der Kontakt zwischen Christina und Marco besteht weiterhin. So erzählte die Reality-Darstellerin, dass es kürzlich noch ein Telefongespräch mit ihrem Ex gab.

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ActionPress Christina Grass und Marco Cerullo

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Imago Christina Grass bei der Premiere von Staffel 3 der Reality-Show "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video