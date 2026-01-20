"Zwei Monate": Jona Steinig prophezeit Emmy-Aleks-Rosenkrieg

Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) knistert es seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei #CoupleChallenge gewaltig – aktuell befinden sich die beiden Realitystars in einer intensiven Kennenlernphase, die sie auch abseits der TV-Kameras weiterführen. Doch nicht alle ihrer Reality-Kollegen können sich mit dieser neuen Romanze anfreunden. Jonathan Steinig (30) zeigte sich gegenüber Promiflash skeptisch: "Ich finde, die Lovestory von Emmy und Aleks passt gar nicht. Die passen einfach nicht zusammen, und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann wieder zerbrechen wird."

Der Germany Shore-Star hielt sich bei seiner Einschätzung nicht zurück und betonte, dass er das Duo für nicht kompatibel hält: "Es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich", erklärte er im Interview und legte nach, dass Emmy seiner Meinung nach im Falle des Scheiterns der Kennenlernphase öffentlich gegen Aleks austeilen würde. Auf die Frage, wie lange er den beiden gebe, lieferte er prompt eine klare Prognose ab: "Ich gebe denen noch zwei Monate. Und dann wird richtig, richtig geschossen im Internet." Ob seine Worte am Ende der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten.

Erst letzte Woche hatte Aleks beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP öffentlich gemacht, wie es wirklich um ihn und Emmy steht. Im Gespräch erklärte er offen: "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen." Der 34-Jährige erklärte auch den Grund für die vorsichtige Annäherung: "Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie vor drei Jahren", sagte der TV-Star. Damals hatte er Vanessa Nwattu (26) in einer Show kennengelernt, doch die Beziehung scheiterte. "Ich möchte einfach unter realen Bedingungen gucken, ob es passt oder nicht", erklärte er weiter.

Instagram / jonasteinig, IMAGO / STAR-MEDIA, Instagram / aleks_petrovic Collage: Realitystars Jonathan Steinig, Emmy Russ und Aleks Petrovic

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6