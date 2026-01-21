Wäre sie mit Jona Steinig zu "Prominent getrennt" gegangen?

Kracht es da etwa wegen einer geplatzten TV-Chance? Reality-Gesicht Jonathan Steinig (30) und Model Jasmin Sainabou Jaegers (27) liefern sich seit dem Wochenende eine heftige Wortschlacht unter einem Instagram-Post von Promiflash. Auslöser: Jonathan war als Nachrücker für Prominent getrennt vorgesehen, kam aber nicht zum Einsatz, weil kein Paar ausschied. In den Kommentaren stimmte Jasmin Usern zu, die lieber jemand anderen als Jonathan im Format gesehen hätten. Daraufhin konterte er mit derbem Ton: "Jetzt bin ich irgendwie froh, dass ich nicht mit deiner Aggro-F*esse in ein Format muss." Sie schoss zurück: "Bei dir kann man auch nur aggressiv werden. Lass endlich los, Jonathan." Der öffentliche Schlagabtausch heizt nun die Frage an, ob die beiden womöglich als Ex-Couple für die Show vorgesehen waren und wann und wo es zwischen ihnen geknistert haben könnte.

Die Spekulationen um eine mögliche Beziehung von Jonathan und Jasmin befeuerte die GNTM-Bekanntheit selbst, indem sie schrieb: "Hast du mich nicht angegeben? Und erkläre doch mal, woran ich mich angeblich hochziehen soll. Ich sehe da nichts." Jonathan legte nach: "Ja, ja, Aggro-Tante. Zieh dich an jemand anderem hoch." Offiziell war bislang nicht bekannt, dass die zwei eine Romanze hatten oder überhaupt näher miteinander zu tun hatten. Weder er noch sie erklärten, warum es zum Zerwürfnis kam – die Andeutungen in den Kommentaren bleiben vage.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin war schon vor einigen Jahren in aller Munde – vor allem durch ihren berüchtigten Perücken-Eklat. Damals hatte Jasmin beim großen Umstyling von Heidi Klum (52) eine sündhaft teure Langhaarperücke bekommen, mit der sie sich jedoch partout nicht anfreunden wollte. Heimlich ließ das Model die Echthaarperücke von einer Stylistin deutlich kürzen. Das sorgte hinter den Kulissen für mächtig Ärger. Heidi stellte Jasmin beim Entscheidungswalk zur Rede und fragte entsetzt: "Jasmin, was ist mit deinen Haaren? Wo sind die Haare, die wir dir gestern drauf gemacht haben?" Die Chefjurorin zeigte sich im Einzelinterview sichtlich genervt: "Als ich gesehen habe, dass Jasmins Perücke plötzlich deutlich kürzer ist als beim Umstyling, war ich geschockt. Ich habe ihre Perücke ja ganz bewusst noch verlängern lassen – und auf einmal sind die Haare fast 30 Zentimeter kürzer."

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Oktober 2025

Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jägers, Dezember 2025

Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jägers, April 2024