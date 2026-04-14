Schießt Jonathan Steinig jetzt wieder gegen Pietro Lombardi?

Bei den diesjährigen Reality Awards bahnt sich offenbar neuer Zoff an. Sänger Pietro Lombardi (33) wurde kürzlich auf Instagram gefragt, ob er bei dem Event dabei sein wird. Seine Antwort fiel eindeutig aus. "Habe eine Einladung bekommen, aber niemals gehe ich dahin! So ein paar Trash-Leute sind ganz in Ordnung, aber auf dem Event ist wirklich die unterste von der untersten Liga am Start. Da schaue ich lieber 'Peppa Wutz' mit den Kindern zu Hause, das gibt mir mehr Mehrwert als das Event", schrieb er in einer Fragerunde. Kurz darauf meldete sich Realitystar Jonathan Steinig (30) in seiner Story zu Wort – und seine Aussage ließ aufhorchen.

Auch Jonathan wurde von einem Fan gefragt, ob er bei den Reality Awards dabei ist. Und er bejahte das nicht nur – er legte auch kräftig nach. "Ja! Weißt du, was ich so lustig finde? Andere Prominente beschweren sich oder halten sich für zu cool oder zu wichtig, um dort hinzugehen. Aber genau diese Personen haben in letzter Zeit auch nicht viel mehr gerissen – außer Dauerschlagzeilen, die eher an Reality-Show erinnern", so der Realitystar. Wen er damit meint, sagte er zwar nicht explizit – viele Fans sahen in seinen Worten jedoch eine direkte Spitze gegen Pietro.

Der Hintergrund, auf den Jonathan womöglich anspielte: Pietro und seine Ex Laura Maria Rypa (30) sorgen seit einiger Zeit für reichlich Gesprächsstoff. Das frühere Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, trennte sich, zeigte sich dann wieder im Urlaub zusammen und schien erneut anzubandeln – doch darauf folgte plötzlich Funkstille. Pietro soll Laura sogar blockiert haben, obwohl sie gemeinsame Kinder haben. Diese turbulenten Entwicklungen füllten zuletzt regelmäßig die Schlagzeilen.

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Collage: IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / Gartner Collage: Jonathan Steinig und Pietro Lombardi

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IMAGO / BOBO Jona Steinig, Realitystar

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025