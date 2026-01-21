"Auf die Fresse": Gegen ihn will Jona Steinig in den Boxring

Jona Steinig (30) will es wissen: Nach der chaotischen Germany Shore-Reunion, bei der er mit Fabian Hesdahl heftig aneinandergeriet, zieht der Realitystar die sportliche Konsequenz. Er will in den Boxring – und zwar gegen Fabian. Das stellte Jona im Gespräch mit Promiflash klar. "Viele haben sich das gewünscht, deswegen können wir gerne den Kampf im Ring austragen. Ich weiß nicht, entweder bei Fame Fighting oder 'The Ultimate Hype'", erklärt er und fügt hinzu: "Dieses Mal richtige Vorbereitung und dann haue ich dem Typen auf die Fresse."

Dass die Freundschaft zwischen den TV-Kollegen beendet ist, scheint eindeutig: In der Reunion-Episode wurde geschrien und beleidigt, Jona und Fabian gingen mehrfach aufeinander los und wurden schließlich aus dem Studio verwiesen. Im Interview mit Promiflash wird der ehemalige Love Island VIP-Kandidat deutlich: "Ich bereue, wie gesagt, nichts. Das hat der Fabi-Vogel verdient." Ob Fabian die Herausforderung annimmt, ist bislang offen. Klar ist nur: Jona will eine klare Linie ziehen und den Streit nicht länger auf Social Media austragen.

Bereits kurz nach der Reunion machte Jona auf Instagram deutlich, wie wenig er von einer Versöhnung hält. "Einem so unloyalen und ekelhaften Freund hätte ich eigentlich noch viel Schlimmeres angetan", stellte der 30-Jährige klar. Besonders sauer war er darüber, dass Fabian sein Vertrauen immer wieder missbraucht habe – vor allem, wenn es um Frauen aus dem engeren Freundeskreis ging. "Ich war nie der Typ, der sich in Beziehungen oder Affären von Freunden einmischt", erklärte er und betonte, dass für ihn damit eine wichtige Grenze überschritten wurde.

IMAGO / BOBO Jona Steinig, Realitystar

Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, "Germany Shore"-Bekanntheit

IMAGO / Panama Pictures Jona Steinig, Januar 2026