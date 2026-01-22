Eifersucht war großer Streitpunkt in Vanessa-Aleks-Beziehung

Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (34) sorgten bei der diesjährigen Staffel von Temptation Island VIP nicht nur für heftige Diskussionen, sondern beendeten dort auch ihre Beziehung offiziell. Für Jonathan Steinig (30) offenbar nicht überraschend: Wie er jetzt bei Jam FM ausplauderte, gab es zwischen den beiden wohl schon lange vor der Show Spannungen. Besonders das Thema Eifersucht soll für den einen oder anderen Konflikt verantwortlich gewesen sein, wie der 30-Jährige schilderte. Demnach soll Aleks misstrauisch gewesen sein, als Jonathan mit Vanessa in freundschaftlichem Kontakt stand: "Ich weiß, dass das einmal ein Streitpunkt war, dass Aleks richtig sauer war, dass sie und ich uns gut verstanden haben."

Jonathan erzählte, dass er und Vanessa über Themen wie ihre Väter und ihr gemeinsames Interesse an afrikanischem Essen geschrieben hatten. Doch diese harmlose Freundschaft sei ihrem damaligen Freund angeblich ein Dorn im Auge gewesen. Eines Tages habe Vanessa ihm plötzlich auf Social Media entfolgt – ein Verhalten, das sie Jonathan gegenüber später mit Aleks' Eifersucht begründete. Auch bei einem Event soll das Verhältnis zwischen der 26-Jährigen und dem Germany Shore-Star merklich abgekühlt gewesen sein: "Sie hat mir nicht mehr richtig 'Hallo' gesagt." Aleks ging wohl sogar so weit, das Model während einer Party zu bitten, seine Freundin in Ruhe zu lassen. Dabei habe er sich Jonathan gegenüber dennoch stets höflich und respektvoll verhalten.

Aleks' angebliche Eifersucht könnte tatsächlich auch bei Prominent getrennt wieder eine Rolle spielen. Vanessa sprach im Promiflash-Interview zuletzt offen darüber, dass sie im Haus eine sehr besondere Verbindung zu einem Mitkandidaten entwickelt habe. Dabei ließ die Reality-TV-Bekanntheit durchblicken: "Auch mit Joshi Josh wird es eine sehr interessante Geschichte." Zugleich deutete sie an, dass das nicht bei allen gut ankam. "Wir haben uns sehr gut verstanden und das hat auch gewissen Leuten nicht so gut gefallen." Gut möglich, dass sie damit auf ihren Ex anspielte.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

IMAGO / Panama Pictures Jona Steinig, Januar 2026

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"