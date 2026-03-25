So schlimm ist Andrews Epstein-Verbindung für die Royals

Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor (66) zu Jeffrey Epstein (†66) haben der britischen Königsfamilie eine größere Image-Krise beschert als die Abdankung von König Edward VIII. (†77) im Jahr 1936. Das behauptete Andrew Lownie, Autor des Buches "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", laut The Times jetzt bei einem Auftritt beim Oxford Literary Festival. Der öffentliche Zorn über das Verhalten des 66-Jährigen und seine Verbindungen zu dem verurteilten und mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter sei deutlich größer als damals beim Thronverzicht Edwards, der zurückgetreten war, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson (†87) zu heiraten.

Im Interview betonte Andrew Lownie, dass die Abdankung Edwards damals für viele Menschen ein eher kurzes Medienspektakel gewesen sei, während die Hintergründe – wie dessen Sympathien für die Nationalsozialisten – der breiten Öffentlichkeit lange verborgen blieben. Bei Andrew sei die Situation anders: Die Vorwürfe und sein früherer Umgang mit Jeffrey würden detailliert diskutiert, zudem habe er im Zuge des Skandals seine royalen Ehrentitel verloren und musste die Royal Lodge in Windsor verlassen. Zuletzt war er stundenlang von der Polizei vernommen worden und wurde wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens im öffentlichen Amt festgehalten, nachdem ihm unter anderem vorgeworfen worden war, in seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an Jeffrey weitergegeben zu haben. Scotland Yard ließ verlauten, man prüfe derzeit "eine ganze Reihe von sexuellen Anschuldigungen" gegen Andrew, um zu entscheiden, ob ein förmliches Strafverfahren eingeleitet wird.

Auch Andrews Alltag hat sich durch die Ereignisse stark verändert. Der einstige Herzog von York lebt inzwischen auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk, genauer in der Nähe von Wood Farm, einem Teil des weitläufigen Besitzes von König Charles (77). Paparazzifotos zeigten ihn dort kürzlich beim Spaziergang mit seinem Hund, weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Medienberichte beschreiben, dass kürzlich zahlreiche Umzugskartons, die noch seine royalen Titel trugen, an seine neue Adresse geliefert wurden, obwohl er jene Titel bereits vor geraumer Zeit ablegen musste. Die Bilder und Details geben einen seltenen Einblick in Andrews aktuelles Leben, während seine Familie weiter lernen muss, mit seiner Vergangenheit umzugehen.

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

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Getty Images Edward VIII. und Wallis Simpson im Jahr 1939

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto