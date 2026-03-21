Ex-Prinz Andrew nutzt trotz Aberkennung königliche Titel

Andrew Mountbatten-Windsor (66) tut sich offenbar schwer, auf die Verwendung seiner königlichen Titel im Alltag zu verzichten, obwohl ihm diese bereits vor vier Monaten offiziell aberkannt wurden. Wie neue Fotos zeigen, die bei den finalen Umzugsvorbereitungen auf dem Sandringham-Gelände entstanden, trugen mehrere Umzugskartons Aufschriften mit dem Kürzel HRH – der Abkürzung für "His Royal Highness", also "Seine Königliche Hoheit". Auf den Boxen, die von Männern in das Anwesen Marsh Farm getragen wurden, waren laut Hello! Beschriftungen wie "HRH Büro", "HRH Salon" und "HRH Besprechungsraum" zu lesen. Die Kisten enthielten persönliche Gegenstände des 66-Jährigen, darunter Bücher, Gemälde und andere als "zerbrechlich" gekennzeichnete Objekte. König Charles III. (77) hatte seinem in Ungnade gefallenen kleinen Bruder im vergangenen November sämtliche royalen Titel und Auszeichnungen aufgrund seiner Verwicklungen in den Epstein-Skandal entzogen.

Zeitgleich zum Umzug berichtet die Zeitung The Times über eine Ausweitung der Polizeiermittlungen gegen Andrew. Die Thames Valley Police soll ihre Untersuchungen über den ursprünglichen Verdacht des Amtsmissbrauchs hinaus erweitern. Demnach würden nun auch mögliche Korruptionsdelikte sowie Straftaten im Zusammenhang mit Menschenhandel zu sexuellen Zwecken geprüft. Andrew war im vergangenen Monat wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden, wurde jedoch nach elf Stunden wieder freigelassen. Laut verschiedener britischer Medien bestreitet der ehemalige Herzog von York nach wie vor jegliches Fehlverhalten.

Das luxuriöse Anwesen Marsh Farm verfügt über fünf Schlafzimmer und wurde in den vergangenen Monaten umfassend für Andrew hergerichtet. Zwischenzeitlich hatte er in der sogenannten Wood Farm gewohnt, einem weiteren Gebäude auf dem Sandringham-Gelände. Um das neue Anwesen wurde nun ein knapp zwei Meter hoher Zaun errichtet und Überwachungskameras installiert, um die Privatsphäre des Royals zu schützen. Zudem wurde die Flugverbotszone über dem Sandringham-Anwesen auf die Marsh Farm ausgeweitet, die einige Kilometer westlich vom Haupthaus liegt und sich in der Nähe des Dorfes Wolferton befindet. Andrew musste die Royal Lodge verlassen, nachdem ihm Charles die königlichen Titel entzogen hatte.

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Imago Prinz Andrew, 2025

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Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025