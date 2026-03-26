Cruz Beckham kämpft wegen Bruder Brooklyn mit den Tränen

Cruz Beckham (21) erlebte bei einem Konzert im Courtyard Theatre in London einen emotionalen Moment: Während des Auftritts mit seiner Band The Breakers sang er den Song "Loneliest Boy", als ihn seine Gefühle überwältigten. Wie Bilder zeigen, die Mirror vorliegen, legte ein Bandmitglied ihm daraufhin tröstend den Arm um die Schulter und fuhr ihm liebevoll durch die Haare. Fans sind überzeugt, dass der Song seinem entfremdeten Bruder Brooklyn (27) gewidmet ist.

Der Text von "Loneliest Boy" enthält Zeilen wie "Einsamster Junge, Mama redet nicht so viel, es bricht ihr das Herz" und "Wende dich nicht von all deinen Freunden ab, wenn wir versuchen, dir Liebe zu zeigen". Die Show war die erste von drei ausverkauften Konzerten in dem Londoner Theater, wo auch Victoria (51) und David Beckham (50) den Auftritt ihres Sohnes verfolgten. Cruz sprach kürzlich lobend gegenüber dem Rolling Stone über die Unterstützung seiner Eltern: "Sie waren so unterstützend. Sehr ehrlich auch, aber ich höre wirklich zu und vertraue ihrem Feedback bei allem, aber am Ende unterstützen sie mich bedingungslos und ich möchte hart arbeiten, um sie stolz zu machen."

Brooklyn gilt seit einiger Zeit als von der Familie entfremdet. Er und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) hatten die Feierlichkeiten zu Davids 50. Geburtstag gemieden, was als Bruch gewertet wurde. Zuletzt meldete sich der älteste Beckham-Spross mit einem langen Statement bei Instagram, in dem er sich öffentlich von seinen Eltern lossagte. Cruz hat indes seine erste USA-Tournee angekündigt. "Ich bin so aufgeregt, diese Shows in die USA zu bringen. Es war schon immer mein Traum, hier zu spielen", sagte er.

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Getty Images Cruz Beckham, März 2025

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Getty Images Victoria und Cruz Beckham im Februar 2024