Brooklyn Peltz-Beckham geht Familie weiterhin aus dem Weg

Brooklyn Peltz-Beckham (27) zeigt sich eisern in seiner Entscheidung, den Kontakt zu seiner Familie zu meiden. Nachdem der Sohn von Ex-Fußballprofi David Beckham (50) am Montagabend nur knapp seinem Vater im Beverly Hills Hotel aus dem Weg gegangen war, hat er nun auch die Chance ausgelassen, seinen Bruder Romeo (23) zu treffen. Der ist aktuell ebenfalls in Los Angeles unterwegs und arbeitet dort an einer Kollaboration mit dem Designer Justin Saul. Während Romeo am Dienstag das Büro des Designers in Downtown Los Angeles besuchte, hielt sich Brooklyn in seiner 14-Millionen-Euro-Villa in Beverly Hills auf, so ein Insider gegenüber Daily Mail. "Es gibt absolut keinen Kontakt zwischen Brooklyn und seinen Eltern, und das ist schon seit einiger Zeit so. Es ist extrem traurig, aber so hat Brooklyn entschieden, sein Leben mit Nicola zu leben", verriet die Quelle.

Die Spannung zwischen Brooklyn und seiner Familie hatte bereits am Montag einen weiteren Höhepunkt erreicht, als Vater und Sohn sich gleich zweimal beinahe über den Weg gelaufen wären. David hatte am späten Sonntagabend im Beverly-Hills-Hotel eingecheckt, wo er sich für einen Werbedreh in der Stadt aufhielt. Brooklyn tauchte am Montagnachmittag dort zum Frühstück auf und verbrachte einen entspannten Tag am Pool, nachdem er bis in die frühen Morgenstunden bei Elton Johns (78) Oscar-Party gefeiert hatte. Sein Vater kehrte später am Abend um 18 Uhr zum Abendessen in die legendäre Polo Lounge des Hotels zurück. "Wenn das Schicksal eingegriffen hätte und sie sich begegnet wären, wäre es sehr unangenehm gewesen", so die Quelle.

Der Bruch zwischen Brooklyn und seinen Eltern wurde im vergangenen Jahr immer deutlicher. Im Mai nahm er nicht an den 50. Geburtstagsfeierlichkeiten seines Vaters teil, im November fehlte er bei der Verleihung von Davids Ritterschaft durch König Charles (77) im Windsor Castle. Im Januar veröffentlichte Brooklyn einen sechsseitigen Brief auf Instagram, in dem er seiner Mutter Victoria vorwarf, bei seiner Hochzeit 2022 "unangemessen" mit ihm getanzt und versucht zu haben, ihn und Nicola auseinanderzubringen. Auch zum britischen Muttertag im März schwieg er demonstrativ und postete stattdessen einen Beitrag für seine Schwiegermutter Claudia Peltz, deren Geburtstag auf denselben Tag fiel. Seine Ehefrau Nicola zeigte sich währenddessen am Dienstagmorgen unbekümmert auf dem Weg zu einem Meeting in Hollywood und gab zumindest öffentlich keinerlei Anzeichen, dass sie sich um die Anwesenheit der Beckhams in der Stadt scherte.

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Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party am 15. März 2026 in West Hollywood

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Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham

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Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami