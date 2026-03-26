Die Geissens fliehen vor Umbauchaos von Dubai nach Kitzbühel

Davina Geiss (22) möchte sich in Kitzbühel wieder ein eigenes Zuhause schaffen und hat ihre Familie auf Immobiliensuche mitgenommen. Die 22-Jährige, die dort bereits viele Freunde hat, möchte im österreichischen Skiort wieder Wurzeln schlagen und hat sich vorgenommen, verschiedene Häuser und Wohnungen zu besichtigen, wie Vater Robert Geiss (62) in der aktuellen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" erklärt. Die Familie flüchtet damit auch vor dem Renovierungschaos auf ihrer Yacht "Indigo Star" in Dubai. Bei der Besichtigung eines ultra-luxuriösen Anwesens, das mit einem Preis von 20 Millionen Euro zu Buche schlägt, kommt es allerdings zu unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Familie.

Während Davina von der Immobilie offenbar angetan ist, zieht ihre jüngere Schwester Shania Geiss (21) eine klare Grenze. "Ich bin da raus. Ich werde mein hartverdientes Geld nicht für eine Immobilie in Kitzbühel ausgeben", wettert die jüngere Tochter der Millionärsfamilie. Für Shania scheint ihre Schwester mit dem teuren Objekt völlig zu übertreiben. Die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Schwestern zeigen sich damit nicht nur bei der Hausbesichtigung, sondern sorgen auch für Diskussionen innerhalb der Familie.

Die Suche nach einer neuen Bleibe in Kitzbühel ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die Familie in der neuen Folge stellen muss. In Dubai sorgte bereits das Renovierungsprojekt auf der Yacht für Spannungen zwischen Carmen Geiss (60) und ihrem Ehemann Robert. Beim Versuch, Fenster mit Müllbeuteln abzudunkeln, verlor der Unternehmer die Nerven und fuhr seine Frau an, während Carmen ruhig geblieben ist. Auch zwischen Carmen und Davina gab es Streit, als es darum ging, wer auf die Leiter steigen sollte. Später absolvierten die beiden Töchter in Südtirol ein anstrengendes Training in einem Erziehungscamp, bei dem unter anderem Judo auf dem Programm stand.

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

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RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in "Die Geissens"

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Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss in Kitzbühel