"Erziehungscamp": Geissens-Töchter widmen sich Stallarbeit

Davina Geiss (22) und Shania Geiss (21) haben sich auf dem Bauernhof ihres Familienfreundes Kurt Steurer in Kitzbühel einer ungewohnten Herausforderung gestellt. In der neuesten Episode von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" mussten die Töchter von Robert Geiss (62) und Carmen Geiss (60) bei der Stallarbeit Hand anlegen und Kühe melken. Direkt im Kuhstall zeigte sich, wie wenig Erfahrung die beiden mit dem Landleben haben: Während Davina entschlossen die Ärmel hochkrempelte, trat sie dabei prompt in einen Kuhfladen. "Du trittst überall auf Kacke", machte Shania ihrer großen Schwester klar. Als die 22-Jährige anschließend einem Landwirt beim Melken über die Schulter schaute, offenbarte sich ihre Ahnungslosigkeit vollends.

Die Frage, woher der Urin bei den Kühen komme, sorgte für einen der peinlichsten Momente der Folge. Nachdem der Mitarbeiter Davina aufklärte, wie sich eine Kuh erleichtert, kam die Millionärstochter zu dem Schluss: "Ah, Pipi kommt aus dem A*schloch." Vater Robert zeigte sich geschockt und konnte sich einen spitzen Kommentar nicht verkneifen: "Den Biologieunterricht haben meine Töchter wohl geschwänzt." Auch Mutter Carmen hatte wenig Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Sprösslinge und fragte sich: "Meine Töchter beim Kühe melken – wie kann das werden?" Neben der Arbeit im Stall stand für die Schwestern auch ein Judo-Training auf dem Programm, bei dem sie mehr Disziplin lernen sollten.

In den Alpen nutzte Shania dann auch die Gelegenheit, um gegen ihre ältere Schwester zu sticheln: "Ich habe auf jeden Fall mehr Disziplin als Davina, weil ich mich an viel mehr Sachen halte. Davina ist so die Person, die etwas sagt und am nächsten Tag schon wieder vergessen hat", erklärte die 21-Jährige. Die ältere Schwester, die mit der Familie in Monaco lebt und schon offen über ihre hohen Ansprüche an ihren zukünftigen Partner gesprochen hat, muss sich im "Erziehungscamp" nun an ganz andere Maßstäbe gewöhnen: statt Yachtträumen heißt es Arbeit im Stall, statt Glamour Judo auf der Matte.

Die neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird heute ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden bereits verfügbar.

Anzeige Anzeige

AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Davina Geiss bei "Die Geissens" im Kuhstall, 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Davina und Shania Geiss bei "Die Geissens", 2026