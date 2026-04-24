Queen Elizabeth II.: Letzte Worte an Sarah Ferguson enthüllt

Sarah Ferguson (66) hat in einem Interview mit The Sunday Times aus dem Jahr 2024 einen sehr persönlichen Einblick in ihre Beziehung zu Queen Elizabeth II. (†96) gegeben – und dabei enthüllt, welche Worte die verstorbene Monarchin zuletzt zu ihr gesagt hat – wie auch Hello! berichtet. Die ehemalige Herzogin von York erinnerte sich bewegt daran, was ihr die Queen mit auf den Weg gab: "Die Queen hat mich nie verloren. Der beste Rat, den sie mir je gab, waren die letzten Worte, die sie jemals zu mir sagte: 'Sarah, denk daran, dass du selbst gut genug bist.' Es bringt mich zum Weinen", zitierte Sarah das einstige Staatsoberhaupt.

Das Gespräch eröffnete sie im Zusammenhang mit ihrem langjährigen Kampf mit Essen und Gewicht, der besonders nach der Geburt ihrer ersten Tochter, Prinzessin Beatrice (37), im Jahr 1988 eskalierte. "Ich war süchtig nach Essen. Die Tatsache, dass ich meine Gefühle essen konnte, war das Einzige, das mein Leben gerettet hat. Ich wog über 14 Stone [Anmerkung der Redaktion: umgerechnet ca. 89 Kg], als ich Beatrice bekam, und ich glaube, ich hatte eine postnatale Depression. Alle sagten: 'Du bist die Herzogin von Pork', und ich glaubte meinen Kritikern", schilderte die 66-Jährige. Ihre enge Verbindung zu Elizabeth beschrieb Sarah auch im Podcast "Tea with Twiggy" mit bewegenden Worten: "Meine größte Mentorin und die Person, die an mich glaubt, ist die Queen – und das hat nie gewankt. Ich denke mir ehrlich gesagt, dass meine Schwiegermutter mir mehr eine Mutter war als meine eigene Mutter."

Sarah und Elizabeth lernten sich kennen, als Sarah begann, Andrew Mountbatten-Windsor (66) zu daten, und verband damals vor allem ihre gemeinsame Liebe zu Pferden. Auch nach Sarahs Scheidung von Andrew soll Elizabeth von der Loyalität beeindruckt gewesen sein, die sie gegenüber Andrew und der königlichen Familie zeigte. Heute hält sich Sarah weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – seit weiteren Enthüllungen über ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) ist sie kaum mehr öffentlich aufgetreten. Zuletzt tauchte sie in einem Skigebiet in Österreich auf, wo Medien Fotos von ihr veröffentlichten, wie sie in einem blauen Mantel und einer weißen Baseballkappe aus einem Mercedes stieg.

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Chris Jackson/Getty Images, Julia Reinhart/Getty Images Collage: Queen Elizabeth II. und Sarah Ferguson

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Antibes

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Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Muick und Sandy