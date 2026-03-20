Wegen Epstein-Kontakt: Verliert Sarah Ferguson Ehrentitel?

Sarah Ferguson (66) droht nun der Verlust eines weiteren Ehrentitels. Der Stadtrat von York wird am 26. März über die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft abstimmen, die sie im Jahr 1987 als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte. Hintergrund der Entscheidung sind neue Enthüllungen über ihre Verbindungen zum verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Demnach bezeichnete Sarah den Finanzier in einer E-Mail aus dem Jahr 2011 als "außergewöhnlichen Freund" – und das drei Jahre, nachdem Jeffrey wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden war. Die Nachricht kam nur wenige Wochen, nachdem sie öffentlich versichert hatte, nie wieder etwas mit ihm zu tun haben zu wollen.

Die Abstimmung über den Antrag zur Aberkennung der Ehrenbürgerschaft ist der einzige Tagesordnungspunkt einer außerordentlichen Ratssitzung im Guildhall in York. Bereits im April 2022 hatte der Stadtrat Andrew Mountbatten-Windsor (66), Sarahs Ex-Ehemann, die Ehrenbürgerwürde aberkannt. Laut The Sun sind Pläne, auch Sarah den Ehrentitel zu entziehen, bereits seit Oktober in der Diskussion. Claire Douglas, Labour-Fraktionsvorsitzende des Stadtrats, hatte zuvor erklärt, es sei verwerflich, wenn jemand mit Titeln, die mit der Stadt verbunden seien, Kontakte zu Epstein habe. Sarah selbst wurde nie ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Jeffrey vorgeworfen, trotz der Enthüllungen in den sogenannten Epstein-Akten.

Auch Andrew ist seit den Enthüllungen über seine Verbindungen zu Jeffrey zunehmend unter Druck geraten. Im Februar wurde er wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und auf einer Polizeiwache in Norfolk verhört, bevor er wieder freigelassen wurde. Die Festnahme erfolgte nach der Veröffentlichung von E-Mails zwischen ihm und dem Sexualstraftäter aus seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter. Andrew war im Oktober all seiner royalen Titel enthoben worden und hatte sich bereits 2020 aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Wie die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52), die wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey ebenfalls kürzlich eine Schirmherrschaft verlor, sieht sich auch Sarah mit den Konsequenzen ihrer früheren Kontakte konfrontiert. Nach den Enthüllungen im vergangenen Jahr hatte sie bereits ihre Herzoginnen-Titel verloren und war von sieben Wohltätigkeitsorganisationen fallengelassen worden.

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Imago Sarah Ferguson nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 20. April 2025

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

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Imago Sarah Ferguson in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Ermittlungsakten