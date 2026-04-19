Lena Goldstein wünscht Emma Fernlund Glück bei AYTO-VIP

Lena Goldstein richtet warme Worte an Emma Fernlund (25). Die Reality-Bekanntheit, die aktuell mit Umut Tekin (28) liiert ist, wünscht der Ex ihres Partners viel Glück für deren neues TV-Abenteuer. Emma zieht bald in die Villa von Are You The One – Reality Stars in Love ein und begibt sich damit erneut auf Liebessuche. Im Promiflash-Interview machte Lena deutlich, dass sie Emma das Beste für diese Reise wünscht. "Ich wünsche ihr, dass sie jemanden findet, der sie so nimmt, wie sie ist", sagte sie und unterstrich damit, dass sie Emmas Teilnahme positiv sieht.

Lena legte nach und sagte, sie hoffe außerdem, dass Emma seit der vergangenen Beziehung zu Umut an sich gearbeitet und sich "vielleicht positiv weiterentwickelt" habe. "Ich wünsche ihr nur das größte Glück, den größten Erfolg im Leben", betonte sie. In "Are You The One – Reality Stars in Love" treffen bekannte Gesichter aus der Realitywelt auf potenzielle Matches. Emma wird dort vor laufender Kamera herausfinden, ob für sie ein passender Partner dabei ist.

Emma ist als Reality- und Social-Media-Star einem breiten Publikum ein Begriff. Sie und Umut waren in der Vergangenheit ein Paar. Heute ist er mit Lena liiert. Bei den Reality Awards machten sie ihre Beziehung öffentlich. In Lenas Botschaft an Emma zeigt sich nun vor allem eines: der Wunsch nach einem guten Miteinander über alte Beziehungsgrenzen hinaus. Emma selbst bringt für Formate wie "Are You The One – Reality Stars in Love" reichlich Kameraerfahrung und Offenheit mit, die ihr bei Dates und Gesprächen in der Villa helfen können. Sie teaserte bereits sexy Szenen an. Für die Zuschauer bleibt spannend, wie sie ihren Neustart angeht – und ob sich der von Lena erhoffte positive Weg auch in der Sendung widerspiegelt.

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Collage: Instagram / emmashealth_, Instagram / /lenamariaposa Collage: Emma Fernlund und Lena Goldstein

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, November 2025