"Are You The One – Reality Stars in Love": Sie sind dabei

Sophia Thomalla (36) lädt erneut zur großen Liebessuche ein. Auch in diesem Jahr wagen sich wieder zahlreiche Realitystars mit der Moderatorin nach Thailand, um dort ihr Perfect Match zu finden. Nachdem lange über die Teilnehmer spekuliert wurde, hat RTL nun endlich aufgelöst, welche VIPs bei der sechsten Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love dabei sein werden. Mit von der Partie sind unter anderem Germain Wolf, Beauty & The Nerd-Kandidatin Alexandra, Raúl Richter (39), Julia Römmelt (32), die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten Brian und Bennett, Ex-Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin Zoe sowie Marwin Klute (29), Emma Fernlund (25) und Daymian Weiß.

Auch Bachelor in Paradise-Absolventin Michelle und die Schweizer Reality-TV-Bekanntheit Francesca sind unter den Kandidaten. Zudem nehmen Johannes von Make Love, Fake Love 2026 und Cansin von der Ausgabe 2025 an der Liebessuche teil. Ebenso mit dabei sind die Germany Shore-Janice und Marta Dobrowolska sowie Jenny Grassl (25) und Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Fabi. Kandidatin Christin, die noch Trash-TV-Neuling ist und niemand Geringerer als Robin Njie, der Bruder von Kevin Njie (29), der in der fünften Staffel "Are You The One – Reality Stars in Love" für jede Menge Trouble sorgte, machen den Cast komplett.

Wie gewohnt werden die Folgen auf RTL+ ausgestrahlt. Wann genau die sechste Staffel startet, gab der Sender bisher allerdings noch nicht bekannt. Ziel der Show ist es, die mithilfe eines Algorithmus festgelegten zehn Perfect Matches zu finden und als Gruppe das Preisgeld von 200.000 Euro zu gewinnen. Sophia macht es den Kandidaten aber nicht leicht: Hin und wieder bietet sie ihren Sprösslingen den Verkauf eines potenziellen Matches an – und in der aktuellen Normalo-Staffel wurde sogar erstmals der Verkauf einer ganzen Matching-Night angeboten.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Marta Dobrowolska, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Robin Njie, Bruder von Kevin Njie

Anzeige