Emma Fernlund teasert sexy Szenen bei AYTO-VIP an

Emma Fernlund (25) wird in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein – und die Influencerin macht schon jetzt deutlich, dass Zuschauer einiges erwarten dürfen. Im Promiflash-Interview plaudert sie aus dem Nähkästchen und kündigt an, dass es in dieser Staffel besonders wild zugegangen ist. "Es war wirklich so eine krasse Staffel. Es war das heftigste Format, das ich bisher gemacht habe, vom Spaßfaktor – es war sehr wild, sagen wir mal so", verrät Emma.

Besonders eine Enthüllung dürfte die Fans aufhorchen lassen: Der berüchtigte "Boom-Boom-Room", der in der Show für intime Begegnungen zwischen den Kandidaten vorgesehen ist, kam bei Emma offenbar nicht zu kurz. "Der 'Boom-Boom-Room' wurde von mir auf jeden Fall ordentlich genutzt", gibt die Influencerin offen zu. Angesichts dieser Aussage scheint klar, dass die Ausstrahlung für ordentlich Gesprächsstoff sorgen wird. Emma selbst scherzt darüber, am liebsten das Land zu verlassen, sobald die Folgen auf Sendung gehen: "Jetzt kann ich wirklich Deutschland komplett verlassen, wenn diese Ausstrahlung kommt."

Vor drei Wochen machte Emma aber nicht nur mit ihrer Teilnahme an der Show Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem neuen Look. Nachdem RTL+ die neue Staffel auf Instagram angeteasert hatte, waren viele Fans total irritiert. In den Kommentaren hieß es zum Beispiel: "Emma sieht einfach aus wie Kim Virginia." Emma hatte sich zuvor mehreren Beauty-Eingriffen unterzogen, darunter eine Nasenkorrektur und ein "Fox Eye"-Lifting.

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-Sternchen