Gülcan Kamps präsentiert ihren Babybauch im Spiegel

Gülcan Kamps (43) zeigt sich in einem seltenen Moment auf Instagram mit ihrem deutlich gewachsenen Babybauch. Die Moderatorin postete in ihrer Story ein Video, in dem sie sich zunächst von vorne zeigt – ganz in Schwarz gekleidet. Anschließend dreht sie sich zur Seite und präsentiert ihren runden Babybauch, der nun in der fortgeschrittenen Schwangerschaft gut zu sehen ist. Zu dem selbst gefilmten Clip, den sie mit dem Song "Crush" von Campsite Dream unterlegte, fügte die 43-Jährige den Hashtag "Baby on board" hinzu.

Mit Aufnahmen ihres Babybauchs hielt sich Gülcan bisher eher zurück. Im Oktober hatten sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps öffentlich verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. "Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt", schrieb sie damals zu dem geposteten Reel. Dass sie tatsächlich wieder schwanger sei, könne sie "manchmal gar nicht glauben", erklärte die Moderatorin später im Gespräch mit dem Magazin Gala. Die Schwangerschaft sei für sie ein "riesengroßes Geschenk und Wunder."

Der Weg zur ersten Schwangerschaft war für Gülcan und Sebastian lang und kräftezehrend. Ganze fünf Jahre hoffte das Paar auf ein Baby, bevor sich ihr Wunsch schließlich erfüllte: Ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. In einem früheren Interview mit Bunte sagte die TV-Bekanntheit: "Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält." Wie sehr sich die beiden über ihre wachsende Familie freuen, zeigt sich auch daran, dass sie das Geschlecht ihres zweiten Kindes eigentlich erst bei der Geburt erfahren wollten – bis Sebastian sich in einem Gespräch verplapperte und Gülcan so doch früher Bescheid wusste. Über ihr erstes Kind halten die beiden weiterhin konsequent die Privatsphäre: Weder Name noch Geschlecht sind öffentlich bekannt, Fotos des Sprösslings teilen sie nicht.

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, September 2024

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2026

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Getty Images Sebastian und Gülcan Kamps im August 2009