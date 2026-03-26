Immer in Weiß: Zendayas Stylist erklärt die Hintergründe

Zendaya Coleman (29) zeigt sich in letzter Zeit auffallend oft in weißen Outfits – und jetzt packt ihr Stylist Law Roach aus, was dahintersteckt. Gegenüber dem Portal Page Six erklärte er kürzlich, dass die Schauspielerin und er vor jedem ihrer Filmprojekte gemeinsam zusammensitzen und sich über die passende Garderobe Gedanken machen. Die strahlenden Looks in Weiß sind dabei kein Zufall, sondern eng mit ihrem neuen Film "The Drama" verknüpft, in dem Zendaya eine Braut spielt, die Robert Pattinson (39) heiratet. Der Hochzeitslook ist also tatsächlich beabsichtigt, auch wenn – wie zuvor von zahlreichen Fans vermutet – die Outfits in Wirklichkeit nichts mit einer heimlichen Hochzeit mit Tom Holland (29) zu tun haben.

Law erzählt im Gespräch mit dem US-Portal, dass er und Zendaya vor jedem ihrer Projekte gemeinsam eine Art Mode-Drehbuch entwickeln. "Vor jedem Film setzen wir uns hin und brainstormen und reden darüber, was wir machen werden", beschreibt der Stylist ihre Vorbereitung. Seit "The Greatest Showman" setzt das Duo konsequent auf sogenanntes Method Dressing: Die Outfits bei Premieren und Interviews greifen Thema und Stimmung des jeweiligen Films auf – von den futuristischen, metallischen Kreationen für "Dune" bis zu den sportlichen Tennissilhouetten, mit denen sie "Challengers" beworben hat. Für "The Drama", in dem Zendayas Figur eine groß inszenierte Hochzeit mit dem von Robert gespielten Charakter feiert, dominiert deshalb das brautähnliche Weiß.

Bei der großen Premiere von "The Drama" in Los Angeles trug Zendaya ein schneeweißes Brautkleid von Vivienne Westwood (†81), das sie bereits 2015 bei den Oscars getragen hatte. Gemeinsam mit Law orientierte sie sich dabei an der Hochzeitstradition "Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues" und ließ den ikonischen Look wiederaufleben. In dem Film von Regisseur Kristoffer Borgli spielt sie ein verlobtes Paar mit Robert, dessen Beziehung durch ein schockierendes Geheimnis erschüttert wird. Auch Tom zeigte sich unterstützend und postete kürzlich auf Instagram über "The Drama", wobei er seine Follower aufforderte, sich den Film anzuschauen.

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Imago Zendaya beim Louis-Vuitton-Photocall während der Pariser Fashion Week, 10. März 2026.

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von "Dune" in London, 2024