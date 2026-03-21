Dieses Kleid trug Zendaya schon 2015 bei den Oscars

Zendaya Coleman (29) sorgt mit einem Mode-Comeback für Gesprächsstoff: Bei der großen Premiere ihres neuen Films "The Drama" in Los Angeles erschien die Schauspielerin in einem schneeweißen Brautkleid von Vivienne Westwood (†81) – und genau dieses Kleid trug sie schon 2015 auf dem roten Teppich der Oscars. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach ließ Zendaya den ikonischen Look wiederaufleben und orientierte sich dabei bewusst an dem Hochzeitsmotto "Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues", wie sie auf der Premiere gegenüber Variety erklärte. "Also dachte ich mir, ich bringe es wieder zurück." Bei dem Event promotete sie das Werk von Regisseur Kristoffer Borgli, in dem sie zusammen mit Robert Pattinson (39) ein verlobtes Paar spielt, dessen Beziehung durch ein schockierendes Geheimnis erschüttert wird.

Für den erneuten Auftritt des Kleides wurden ein paar Details modernisiert, während der charakteristische Schnitt des Corsagenkleides mit langer Schleppe erhalten blieb. Die Euphoria-Darstellerin kombinierte die Vintage-Robe diesmal mit funkelndem Schmuck von Chopard und cremefarbenen Pumps. Das Besondere an dem Look: Das Kleid, das schon vor elf Jahren an ihrem großen Oscar-Abend im Mittelpunkt stand, ist diesmal bewusst als spielerischer Verweis auf das Hochzeits-Thema von "The Drama" gewählt. Zendaya erzählte Variety über die Oscar-Nacht 2015: "Es war ein so wichtiger Moment für mich, meine Community und meine Lieben, und es fühlte sich einfach richtig an. Und zufällig ist es auch ein Hochzeitskleid, also passt das perfekt."

Damals war sie mit 18 Jahren noch am Anfang ihrer großen Hollywood-Karriere, trug zu der weißen Vivienne-Westwood-Robe lange Dreadlocks und setzte damit ein starkes Zeichen für Schwarzes Haar auf dem roten Teppich. Nachdem ein TV-Kommentator damals eine rassistisch gefärbte Bemerkung über ihre Frisur gemacht hatte, reagierte Zendaya mit einem Statement auf ihren Social-Media-Kanälen: Sie erklärte, sie wolle mit ihren Dreadlocks zeigen, dass das Haar Schwarzer Menschen schön sei, und verglich die Frisur mit der Mähne eines Löwen als Symbol für Stärke und Schönheit. Der Look sorgte weltweit für Schlagzeilen, Mattel brachte sogar eine Barbie-Puppe nach ihrem Vorbild heraus. Stylist Law Roach erinnerte später im Gespräch mit Teen Vogue daran, dass dieses Mode-Statement dazu beigetragen habe, wie Schwarzes Haar an Schulen und am Arbeitsplatz wahrgenommen wird, und mit als Inspiration für den 2019 in den USA verabschiedeten Crown Act gilt, der Diskriminierung aufgrund der Haarstruktur oder -frisur bekämpfen soll. Wenn Zendaya heute wieder im gleichen Kleid auf dem roten Teppich steht und dazu ihren Verlobungsring und weitere goldene Ringe zeigt, schwingt nicht nur Glamour, sondern auch die Geschichte eines Looks mit, der längst zu einem Symbol für Selbstbewusstsein und Diversität geworden ist.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Zendaya im eleganten weißen Kleid

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Imago Zendaya bei den Oscars 2015 am Hollywood & Highland Center in Hollywood